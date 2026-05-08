Rychlostní kanoistika

Dostál se v Szegedu nedostal do finále A, o medaile pojedou Fuksa a Hrabal


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Fuksa postoupil v Szegedu na kilometru do finále
Olympijskému vítězi Josefu Dostálovi nevyšel úvod Světového poháru v rychlostní kanoistice v Szegedu. V semifinále závodu kajakářů na kilometrové trati skončil třetí za Australanem Thomasem Greenem a Dánem Thorbjörnem Raskem, na kterého ztratil více než sekundu. V sobotu ho čeká finále B. Přímý přenos sledujte na ČT sport Plus od 14:00.

Do finále A se probojovali další olympijský vítěz z Paříže Martin Fuksa a jiný český kanoista Antonín Hrabal. Fuksa bude usilovat o medaili na kilometru, Hrabal ve sprintu na 200 metrů.

Paloudová po mateřské znovu závodí
Fuksa, který v neděli běžel Pražský maraton v čase pod tři hodiny, vyhrál svou rozjížďku i semifinále. V něm porazil o šest setin Číňana Wu Šeng-jüe. „Radši jsem trochu zabral, aby tam to první místo bylo. I tak by to bylo finále. Ale abych si pohladil svoje ego, je to první místo vždycky lepší,“ řekl Fuksa pro ČT sport.

Velkou radost z postupu mezi nejlepší devítku měl Hrabal. „Konečně to vyšlo po třech letech. Pořád jsem tu byl ve finále B. Jsem šťastný a zítra pojedu stoprocentně líp,“ uvedl. Finále A vybojoval díky třetímu místu v prvním semifinále.

