ŽIVĚ MS v rychlobruslení: Sáblíková s přehledem obhájila titul na tříkilometrové trati

Sáblíková na světových šampionátech získala jedenadvacátou zlatou medaili, trojku ovládla pošesté v kariéře. V Salt Lake City uspěla po 13 letech, v roce 2007 tam získala první zlatou medaili na MS v kariéře.

"Přijde mi to neuvěřitelné. Tehdy jsem tady vyhrála na trojce poprvé. Je to takový zvláštní pocit, ale jsem za to hrozně ráda," uvedla Sáblíková pro Český rozhlas. "Nechci říct, že jsem se necítila dobře, ale řekla bych, že na mě přišla obrovská nervozita. Možná největší za posledních pět let, takže to bylo velice těžké," přiznala.

Stříbro v Salt Lake City získala v osobním rekordu úřadující olympijská šampionka na této trati Carlijn Achtereekteová z Nizozemska, která za Sáblíkovou zaostala o 0,67 sekundy. Bronz vybojovala Ruska Natalja Voroninová.

Druhá česká reprezentantka Nikola Zdráhalová si vylepšila osobní maximum z Calgary z roku 2017 na této trati časem 4:03,484 a skončila čtrnáctá.

Před startem Sáblíkovou potěšil právě výkon Zdráhalové, která si vylepšila osobní rekord na 4:03,484. "Říkala jsem si, že na tom nemůžu být špatně, když takhle zajela, protože trénujeme spolu. Trošku mě to uklidnilo a spadlo to ze mě," uvedla trojnásobná olympijská vítězka.



Zdolala i výborný čas Achtereekteové

Sáblíková se představila v předposlední rozjížďce společně s Kanaďankou Ivanie Blondinovou. Již před startem věděla, že pokud chce vyhrát, musí zajet lepší čas než před týdnem v Calgary, kde ovládla závod Světového poháru. Achtereekteová totiž v rozjížďce se Zdráhalovou zajela výborný čas 3:54,915.

"Měla jsem dobrý los, protože jsem věděla, že Ivanie mi pomůže a až v posledních kolech se uvidí, kdo na tom jak je," řekla Sáblíková.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka se s náročnou situací vyrovnala, dařilo se jí od začátku držet potřebné tempo a v závěru si vypracovala dostatečný náskok. V poslední rozjížďce se představily Isabelle Weidemannová z Kanady a Běloruska Maryna Zujevová, které ji už neohrozily a do bojů o medaile nezasáhly.

"I když toho mám za sebou tolik, tak zlato pro mě znamená hrozně moc. Jsou to strany mince. Nemusíte si nic dokazovat, ale na druhou stranu nechcete nikoho zklamat. Ani sama sebe. Chci všechny přesvědčit, že na to mám a musí se mnou počítat. Dokážu se sama znervóznit a všichni v okolí to ví," dodala Sáblíková.

Další start na MS čeká Sáblíkovou v sobotu, kdy bude na trati 5000 metrů útočit na jedenáctý světový titul v řadě. Zdráhalová se představí i v pátečním programu, kdy nastoupí na pětistovce.