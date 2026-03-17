Únorové zimní olympijské hry katapultovaly rychlobruslaře Metoděje Jílka mezi české sportovní hvězdy. Jak vnímá sezonu? A co chystá pro další dny? Nejen to poodhalil horký kandidát na příštího sportovce roku v rozhovoru pro Sportovní zprávy.
Olympijský šampion Jílek: Kdybych se ponořil do úspěchů, sebralo by mi to motivaci
Jílek se stal nejúspěšnějším sportovcem více než stočlenné české výpravy na Hrách v Itálii. Devatenáctiletý rychlobruslař získal v Miláně svou první medaili zpod pěti kruhů v kariéře, když na pětikilometrové trati skončil druhý.
Při čekání na stříbro dal lehce nespokojeným výrazem jasně najevo svou cílevědomost. Dočkal se o pět dní později, když bezkonkurenční jízdou triumfoval na dvojnásobné distanci a pro Česko vybojoval jednu ze dvou zlatých medailí uplynulých Her.
„Je dost těžké si to teď uvědomit, ale za pár let si to uvědomím. Teď se chci soustředit na další výsledky. Kdybych se ponořil do těch úspěchů, sebralo by mi to motivaci. Chci se pořád dívat dopředu,“ říká Jílek.
„Nějaké chyby tam byly, jak na olympiádě, tak na mistrovství světa. Ale to k tomu sportu patří, člověk se s tím musí akorát naučit pracovat. Za to jsem na sebe pyšnej, jak jsem se to naučil,“ pokračuje Jílek.
„Tuhle sezonu byla hlavní fokus olympiáda, tréninkový plán a struktura tréninku byly postavené okolo ní. Bylo to o regeneraci a dostávání se do rychlosti před Hrami,“ ohlíží se Jílek.
Mentálního kouče podle svých slov zatím vůbec nepotřebuje. „Pokud by se děl nějaký problém, našel bych nějakého, ale zatím to není nutné,“ doplňuje.
Nejtěžší prý bylo zůstat soustředěný na výkon. „Člověk odolává pastem a musí se fokusovat na výkon a závody,“ zdůrazňuje.
Plynule převzal štafetu od jiné rychlobruslařské ikony Martiny Sáblíkové, která se v Miláně loučila s kariérou. „Inspiruje mě, jak se chovala, jaké si udělala v tom sportu přátele, jak byla na všechny milá.“
Spolu po návratu do Česka absolvovali řadu mediálních akcí jako třeba setkání s fanoušky v Praze na Pankráci. „Člověk si na to musí zvyknout, když budu podávat takové výkony. Díky Olympu mám hodně podpisových kartiček,“ usmívá se Jílek.
Po konci zimní sezony se Jílek chce soustředit na školu a na jaře a v létě se vrátí na kolečkové brusle, na nichž je pětinásobným juniorským mistrem světa z Pescary 2024.
„Za chvilku jdu na in-liny. Některé věci jsou stejné a ty se nemění. Závody se ale jezdí jinak, v balíku. Tréninky jsou stavěné trochu jinak než na led. Další víkend jedu Světový pohár v maratonu a pak se rozjede sezona. Čeká mě mistrovství Evropy a možná i světa. Tam se ale ještě musíme rozhodnout, jestli to stojí za to,“ tvrdí Jílek.