Rychlobruslař Metoděj Jílek se v posledních měsících stal nejúspěšnějším českým sportovcem, přesto dnes skončenou sezonu označil za průměrnou. Olympijský vítěz z Milána, kde získal i stříbrnou medaili, je přesvědčený, že dokáže své výkony ještě zlepšovat. Devatenáctiletý závodník to řekl v Heerenveenu, kde při své premiéře na mistrovství světa ve víceboji vybojoval stříbrnou medaili a udržel si sezonní neporazitelnost na trati 10 000 metrů.
Jílek: Mé úspěchy jsou výkonem práce, kterou jsem odvedl. Stále je ale i co zlepšit
„Asi bych neřekl, že to byla sezona nad očekávání. Do sezony jsem šel s tím, že jsem tvrdě trénoval a obětoval jsem tomu všechno. Úspěchy tak jsou výsledkem práce, kterou jsem odvedl. Řekl bych, že je to takový průměr. Podle mě jsem nijak nepřekvapil, ani jsem nijak nezklamal,“ řekl Jílek, který má na svém kontě i tři triumfy ve Světovém poháru.
Stejně jako po olympijském úspěchu v Miláně tak potvrdil, že má jen nejvyšší cíle. „Vím, čeho jsem schopen a vím, co všechno jsem pro výsledky udělal. Zároveň ale taky vím, jaké chyby jsem udělal. Určitě tam je i nějaký prostor pro zlepšení. Myslím si ale, že se za sezonu nemusím stydět. Na to, že je mi devatenáct a vlastně se do rychlobruslařského světa teprve dostávám, tak je to neskutečný úspěch a jsem za to hrozně rád,“ uvedl.
Bezprostředně po MS čekají Jílka další mediální povinnosti a krátký odpočinek. Následně se bude věnovat in-line bruslení. Již na konci března plánuje startovat v maratonském závodu světové série v Šanghaji.
„Speciálně se na něj ale připravovat nebudu. Spíše tam pojedu jako takový domestik pro bruslaře z mého týmu, kteří se připravují na kolečkovou sezonu. Pojedu jako jejich pomocník,“ řekl Jílek.
Pražský rodák je pětinásobným juniorským mistrem světa v in-line bruslení, na seniorském šampionátu ale ještě nestartoval. V posledních dvou letech se totiž soustředil na rychlobruslení a přípravu na Milán. Letos zvažuje, že by se MS v Paraguayi zúčastnil.
„Chtěli bychom tam jet, ale mistrovství začíná hrozně pozdě a trochu by se to pralo s ledovou sezonou, takže ještě uvidíme, jak se rozhodneme. Kdybych musel výrazně omezit ledovou sezonu, nejspíše bych ho musel vynechat,“ uvedl Jílek.
V Asunciónu se bude závodit v polovině října. Program příští sezony Mezinárodní bruslařská unie ještě nezveřejnila, loni začínal Světový pohár v polovině listopadu v Salt Lake City.
Už v Heerenveenu Jílek myslel i na ledovou sezonu, jejímž vrcholem bude mistrovství světa na jednotlivých tratích. Zároveň se chce zlepšovat i na kratších distancích, aby mohl o zlato bojovat také ve víceboji.
„Určitě bych chtěl za dva roky vzít Sanderovi (Eitremovi) titul. Bude to ale těžké, protože Sander je pořád mladý a bude se zlepšovat. Záležet bude na tom, jak moc se zlepším já a jestli se mu dokážu přiblížit nebo ho překonat,“ řekl Jílek.
Vzhledem k tomu, že Eitremovi je čtyřiadvacet a dalšímu medailistovi z MS Polákovi Vladimiru Semirunnému o rok méně, dá se předpokládat, že budou soupeřit i v dalších sezonách. „Rivalita ke sportu patří. Oba jsou skvělí závodníci a zároveň skvělé osobnosti. Byl jsem hrozně rád, že jsme spolu tady stáli na pódiu. Byl bych rád, kdybychom takhle mohli bojovat dlouho. Všechny nás rivalita posouvá dopředu,“ dodal Jílek.