Také mužskou ragbyovou reprezentaci povede francouzský trenér. Třiapadesátiletý David Courteix čtrnáct let úspěšně vedl francouzskou sedmičkovou reprezentaci žen, pak přešel k mužskému výběru do 20 let. Rodák z Clermont-Ferrandu je dalším zástupcem světové velmoci v českém ragby, tým žen v olympijských sedmičkách již déle než rok vede jeho krajan Lionel Perrin.
Francouzská vlna v českém ragby. Mužskou reprezentaci povede trenér Courteix
České reprezentační výběry dosáhly v závěru loňského roku dobrých výsledků, dávají si však mnohem větší cíle. „Chceme do toho šlapat, dostat ženy na olympijské hry a muže na mistrovství světa. K tomu potřebujeme zlepšit infrastrukturu. Bereme to vážně a fakt věříme, že toho dosáhneme. Proto jsem rád, že jsme přivedli takové frajery ze zahraničí. Věřím, že jsme vybrali správně,“ uvedl prezident unie Dušan Palcr.
Unie chystá oslavy 100 let ragby v Česku. „Ondřej Sekora k nám před 100 lety dovezl ragby z Francie a teď se k tomu trochu vracíme. Začíná nová francouzská vlna,“ poukázal tiskový mluvčí Petr Býma na autora Ferdy Mravence.
Všestranný umělec poznal ragby při pobytu v Paříži, po návratu zorganizoval první zápasy a vytvořil originální českou ragbyovou terminologii.
„Jednoho francouzského trenéra jsme tu už měli a v souvislosti s tím se nám podařilo přivést dalšího. Lionel Perrin a David Courteix se znají, dříve spolupracovali. Když jsme hledali nového trenéra k mužům a s Lionelem diskutovali o určitých možnostech z Francie, padlo i Davidovo jméno. Kontaktovali jsme ho a nový projekt rozvoje českého ragby ho oslovil. Hlavně díky tomu je tady,“ popsal sportovní ředitel unie Roman Šuster, který s Courteixem hrával při svém angažmá ve Francii.
Nový kouč dal na Perrinovo doporučení. „Pomohlo, že jsme přátelé. Představil mi unii, její ambice, hráče, kteří jsou k dispozici, čeho by se tu dalo dosáhnout. Už nějaké měsíce se o tom bavíme a bylo dost času se nad tím zamyslet. Je skvělé při příchodu do nového prostředí zapadnout do nového projektu, který sahá až za hranice toho, co teď děláme,“ řekl Courteix.
Česká reprezentace je aktuálně na 29. místě světového žebříčku. Pro srovnání – Kanada na 25. příčce a Zimbabwe na 24. místě se kvalifikovaly na světový šampionát příští rok v Austrálii. Pro český tým je výzvou až další MS v roce 2031, pro něž se kvalifikace uzavře o dva roky dříve.
„Předpokladem je postoupit z divize Trophy do soutěže Championship a aklimatizovat se v ní. Čtyři nejlepší týmy z vyšší evropské úrovně mají postup na MS jistý a pátý jde ještě do kvalifikace. Příklad Belgie nám ukazuje, že to není utopie. Ještě nedávno hrávala s námi a teď jí postup na MS jen těsně unikl,“ uvedl Šuster.