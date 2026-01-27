Po deseti letech profesionální kariéry odchází jeden z nejlepších světových plážových volejbalistů do sportovního důchodu s pocitem dobře vykonané práce. Bývalého mistra světa Ondřeje Perušiče mrzí jen několik věcí – že s Davidem Schweinerem nevyhráli turnaj v Ostravě a že nedosáhli úspěchu na olympijských hrách. Ale celkově považuje svou kariéru za spravedlivou.
Sport je spravedlivý, říká končící Perušič
„Myslím, že sport zejména v tom dlouhodobém pohledu je hodně spravedlivý. A myslím si, že je férové to, že se nám podařilo dosáhnout na některé úžasné úspěchy typu vítězství na mistrovství světa. A že to zase bylo vykompenzováno tím, že jsme některé cíle, které jsme si vytyčili, nezvládli,“ prohlásil jednatřicetiletý Perušič.
Se Schweinerem, jenž bude pokračovat v páru s Tadeášem Trousilem, byli v Ostravě třikrát druzí, jednou třetí a dvakrát čtvrtí. Na triumf ale nedosáhli.
Škoda, že jsme v Ostravě nevyhráli
„Nemrzí mě to až zas tolik kvůli mně s Davidem, ale kvůli všem těm lidem, kteří se na tom podíleli. Všem těm fanouškům, kteří tam každoročně jezdili nám fandit. Myslím si, že si jednu tu zlatou medaili zasloužili a moc mě mrzí, že se nám nepodařilo ji vyhrát,“ řekl Perušič.
„Určitě mě mrzí, že jsme nikdy nedosáhli na nějaký významnější výsledek na olympijských hrách, například účast ve čtvrtfinále. Myslím si, že jsme byli tým, který na to na obou dvou Hrách měl, ale vždy se nám to nepodařilo,“ doplnil.
Na OH 2021 v Tokiu je přibrzdil Perušičův pozitivní test na koronavirus, kvůli němuž přišli o první zápas ve skupině, ze které nakonec nepostoupili. O tři roky později v Paříži jako úřadující světoví šampioni vypadli v osmifinále a obsadili dělené deváté místo.
Velkým zážitkem pro něj bylo vítězství ve čtvrtfinále turnaje v Dauhá v březnu 2021, kterým se výrazně přiblížili kvalifikaci do Tokia. „To pro mě byl hodně emotivní zážitek, protože až v tu chvíli jsem si uvědomil, že se nám asi podařilo splnit cíl, o kterém jsme vždycky jenom snili,“ řekl Perušič o turnaji v katarské metropoli, který nakonec ovládli a byl to jejich první triumf na akci nejvyšší úrovně.
Končím dřív, než bych musel
Mezi elitou slavili ještě v roce 2023 v Uberlandii a v Paříži, poté senzačně vyhráli mistrovství světa v Mexiku a postarali se o největší úspěch českého beachvolejbalu. Loni si připsali prvenství na dvou turnajích kategorie Challenge a na světovém šampionátu v Austrálii obsadili v listopadu páté místo. Přesto se Perušič rozhodl s profesionálním sportem skončit a u reprezentace bude působit jako asistent trenéra Andrey Tomatise. Hrát už bude jen menší turnaje.
„Určitě končím dřív, než někteří jiní sportovci i než bych teoreticky musel. Jsem přesvědčen, že pokud bych se i nadále nějak profesionálně připravoval, tak bych byl ještě konkurenceschopný na té nejvyšší úrovni po několik dalších let,“ řekl Perušič.
„Pro mě život vždycky nebyl jenom sport. Existují i jiné oblasti, kterým bych se rád věnoval, jako jsou rodinný a pracovní život. Pro mě to bylo vážení těch jednotlivých oblastí proti sobě a rozhodování se, čemu chci přiřadit prioritu. A došel jsem postupně k tomu, že teď je dobrý okamžik k tomu, abych tohle rozhodnutí udělal,“ prohlásil vystudovaný právník, kterému se s manželkou Marianou loni narodil syn Marek.
„Každý sportovec by měl umět být i trochu realista. A když se realisticky podívám na naši dvojici, tak si myslím, že kariéra přesně odpovídala tomu, na co jsme měli. Byli jsme tým, který za určitých okolností byl schopen porážet ty nejlepší a dosahovat úžasných úspěchů, viz třeba zlato z mistrovství světa. Ale současně jsme nikdy nebyli natolik dominantní, abychom vyhrávali medaile na každé velké akci, která se ten rok uskutečnila, jako třeba naši norští nebo švédští kolegové. Čili v tomhle ohledu to vnímám jako velmi spravedlivou kariéru. A jsem rád, že se nám to podařilo, protože vím, že mnoho sportovců to štěstí nemá a třeba skončí za vlastními očekáváními,“ uvedl Perušič.