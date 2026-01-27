Úspěšnou kariéru se rozhodl ukončit beachvolejbalový mistr světa z roku 2023 Ondřej Perušič. Jeho dlouholetý spoluhráč David Schweiner bude pokračovat v páru s Tadeášem Trousilem, s nímž už hrál na evropském šampionátu před třemi lety při Perušičově zranění. Jednatřicetiletý Perušič zůstane ve skupině, kterou vede italský kouč Andrea Tomatis, jako asistent.
Perušič končí, Schweiner bude pokračovat s Trousilem
Perušič se Schweinerem patřili mezi nejlepší světové páry. Kromě senzačního zlata z Mexika vybojovali o rok dříve evropské stříbro, na kontě mají také tři triumfy na turnajích světového okruhu nejvyšší kategorie. Na listopadovém mistrovství světa v Adelaide obsadili páté místo.
Perušič se Schweinerem spolu začali hrát v roce 2016, vzápětí je začal trénovat Tomatis. Poprvé na sebe výrazněji upozornili čtvrtým místem v Ostravě v roce 2018, prvního triumfu na světovém okruhu dosáhli o tři roky později v Dauhá. V témže roce je o naději na lepší výsledek na olympijských hrách v Tokiu připravil Perušičův pozitivní test na koronavirus, předloni v Paříži skončili devátí.
Čtyřiadvacetiletý Trousil patří do reprezentační skupiny od roku 2023, od té doby vystřídal několik partnerů. Předloni získal domácí titul s Perušičem, loni jej obhájil po boku Jiřího Sedláka. V minulé sezoně tvořil dvojici převážně s Matyášem Džavoronokem.