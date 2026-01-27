Plážový volejbal

Perušič končí, Schweiner bude pokračovat s Trousilem


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Úspěšnou kariéru se rozhodl ukončit beachvolejbalový mistr světa z roku 2023 Ondřej Perušič. Jeho dlouholetý spoluhráč David Schweiner bude pokračovat v páru s Tadeášem Trousilem, s nímž už hrál na evropském šampionátu před třemi lety při Perušičově zranění. Jednatřicetiletý Perušič zůstane ve skupině, kterou vede italský kouč Andrea Tomatis, jako asistent.

Perušič se Schweinerem patřili mezi nejlepší světové páry. Kromě senzačního zlata z Mexika vybojovali o rok dříve evropské stříbro, na kontě mají také tři triumfy na turnajích světového okruhu nejvyšší kategorie. Na listopadovém mistrovství světa v Adelaide obsadili páté místo.

Perušič se Schweinerem spolu začali hrát v roce 2016, vzápětí je začal trénovat Tomatis. Poprvé na sebe výrazněji upozornili čtvrtým místem v Ostravě v roce 2018, prvního triumfu na světovém okruhu dosáhli o tři roky později v Dauhá. V témže roce je o naději na lepší výsledek na olympijských hrách v Tokiu připravil Perušičův pozitivní test na koronavirus, předloni v Paříži skončili devátí.

Čtyřiadvacetiletý Trousil patří do reprezentační skupiny od roku 2023, od té doby vystřídal několik partnerů. Předloni získal domácí titul s Perušičem, loni jej obhájil po boku Jiřího Sedláka. V minulé sezoně tvořil dvojici převážně s Matyášem Džavoronokem.

Přečtěte si také:

Perušič se Schweinerem neprošli přes čtvrtfinále, na MS skončí pátí

21. 11. 2025

Perušič se Schweinerem neprošli přes čtvrtfinále, na MS skončí pátí
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.