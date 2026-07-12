Foltýn vyhrál na juniorském ME motýlkářskou padesátku

Jan Foltýn uspěl na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově po kraulařském sprintu i v závodě na 50 metrů motýlek a doplaval si pro zlato. Osmnáctiletý český talent proměnil v zisk medaile všechny tři individuální finálové starty, sběr cenných kovů zahájil ve středu stříbrem na prsařské padesátce.
Foltýn ve sprintu motýlkem potvrdil roli jednoho z velkých favoritů. V sobotních rozplavbách se podělil o nejrychlejší čas s Maďarem Dávidem Antalem, semifinále pak v českém juniorském rekordu 23,37 vyhrál sám.
Ve finále plavec plzeňské Slávie porazil časem 23,45 Antala o 14 setin a získal už svou pátou medaili z mládežnických šampionátů.
„Je to krásný výsledek, jsem spokojený, jsou to dvě zlata. Dnes to sice nebyl osobák, ale myslím, že se nemám za co stydět. Každopádně závod nebyl tak, jak jsem chtěl. Výborný čas, ale vím, že mám na víc. Vlastně ani v tom semifinále to nebylo perfektní a teď to určitě nebylo perfektní. Ale je to zlato, tak co si vlastně stěžuju, že,“ smál se Foltýn ve videu na svazových sociálních sítích.
Letošní dvě zlata a stříbro přidal k loňskému stříbru na motýlkářské padesátce z MEJ a bronzu z MSJ. Dvěma triumfy na juniorském kontinentálním šampionátu napodobil Foltýn úspěch Miroslava Knedly z Bělehradu 2023.