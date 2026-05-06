Vrcholem sezony bazénových plavců pro rok 2026 je kontinentální šampionát v padesátimetrovém bazénu v Paříži. Účast na něm má v plánu i česká jednička Barbora Seemanová, byť úplný začátek přípravy jí zkomplikovala nemoc.
Do vrcholu je ještě času dost, mistrovství Evropy se v olympijském bazénu v Paříži koná až na začátku srpna.
„Už je všechno OK, cítím se fajn, jsem v plném tréninku. Trénuju a snažím se dělat vše, aby se to neopakovalo,“ řekla zkušená česká reprezentantka v rozhovoru Sportovních zpráv.
Na kontinentálních šampionátech je Seemanová zvyklá získávat medaile, má jich už pět a naposledy v Bělehradě stála na stupních vítězů dokonce čtyřikrát. Loni však musela ze zdravotních důvodů evropský šampionát v krátkém bazénu vynechat a ve francouzské metropoli má o to větší motivaci zapsat další špičkový výsledek.
V nejbližších týdnech je před Seemanovou hodně tvrdé dřiny. „Na konci května mě čekají mezinárodní závody v Barceloně, Canet a Monaku. Je to takový trojboj hned za sebou. V deseti dnech, je to velice náročné. Ale skvělá možnost si zkusit závodit zase se světovou konkurencí. To je teď hlavní cíl a pak mě čekají jen kempy a kempy.“
Ke splnění limitů využila Seemanová stejně jako Jan Čejka začátek Českého poháru. Na Velké ceně Ostravy v barvách pražského Motorletu ovládla tuzemská kraulařská jednička v požadovaných časech stometrovou trať i svou oblíbenější dvousetmetrovou.
„Ostrava mi zapadala do sezony nejlépe, co se týká tréninku i rozložení. Chtěla jsem větší rozestup a splnit si limit na letošní Evropu s předstihem,“ podotkla Seemanová. „Stres a očekávání tam byly, protože to bylo po výpadku v zimě. Jsem ráda, že jsem se vrátila do Ostravy a dopadlo to takhle úspěšně,“ dodala.
Už v uplynulé sezoně Seemanová těžila ze spolupráce s novým trenérem Tomem Rushtonem. „Chtěla jsem zůstat mnohem více v Česku, větší mezinárodní skupinu plavců, kteří plavou stejnou trať jako já. A jako bonus je ve skupině Siobhan Haugheyová, velká světová konkurentka, která je ještě o krok dál než já. A Tom je neskutečný trenér, který má za sebou hodně výsledků, sedl mi. Všechno to zapadlo,“ přiblížila průběh přípravy.
Z bazénu si Seemanová nedávno odskočila i do úplně jiného prostředí. V rámci pražského týdne módy si vyzkoušela práci modelky spolu se snowboardisty Jakubem Hronešem a Laurou Záveskou. Přes počáteční nervozitu si Seemanová svou zkušenost s modelingem nakonec pochvalovala.
„Bylo to něco úplně jiného, než na co jsem zvyklá. Hezká zkušenost. Byla jsem extrémně nervózní, ale když jsem došla, byla to podobná euforie, jako když dozávodím. Proč si to nezkusit znova,“ poznamenala Seemanová.