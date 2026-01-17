Nejlepší českou plavkyní roku je pošesté v kariéře Barbora Seemanová. Úspěšná kraulařka dosáhla na další ocenění zejména díky pátému místu na dvoustovce na letním mistrovství světa v Singapuru. V domácí anketě předčila i medailisty z mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Lublinu Jana Čejku a Miroslava Knedlu.
Nadvláda Seemanové pokračuje, českou plavkyní roku je už pošesté
Pětadvacetiletá Seemanová poprvé českým plavcům kralovala v roce 2018, od roku 2021 vládne nepřetržitě. V uplynulé sezoně těžila ze spolupráce s novým trenérem Tomem Rushtonem. Formu ale nemohla kvůli zdravotním problémům prodat na zimním vrcholu sezony, kde by patřila k favoritkám na medaile.
Na ME v krátkém bazénu v Lublinu ji zastoupili znakaři. Na druhé místo ve svazové anketě se dostal další Rushtonův svěřenec Čejka, jenž získal v Polsku bronz na dvoustovce. Na letním šampionátu v Singapuru se na 200 metrů znak dostal do finále, kde obsadil šestou příčku. Třetí pozice v anketě patří Knedlovi, jenž na ME v krátkém bazénu získal stříbro na 50 metrů znak.
Nejlepším paraplavcem je po další sezoně ozdobené zlatými medailemi i světovými rekordy David Kratochvíl. Na MS získal celkem čtyři zlaté medaile, jednu stříbrnou a dvě bronzové.
Nejlepším juniorem byl vyhlášen stříbrný medailista z MEJ a bronzový z MSJ na 50 metrů motýlek Jan Foltýn. Sedmnáctiletý plavec loni v krátkém i dlouhém bazénu překonal české rekordy na 50 metrů volný způsob.
Nejlepším dálkovým plavcem se stal Martin Straka. Skokankám do vody kraluje Tereza Jelínková. Vítězství mezi synchronizovanými plavkyněmi patří Julii Lewczyszynové a Sofii Schindlerové.