Plavání

Do semifinále kraulové stovky postoupila na ME obhájkyně Seemanová i Janíčková


10. 8. 2026Aktualizovánopřed 11 hhodinami|Zdroj: ČTK

Do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob se kvalifikovala jak Barbora Seemanová, tak i Barbora Janíčková. Seemanová v rozplavbách mistrovství Evropy v Paříži obsadila páté místo a časem 53,77 zaostala jen o 27 setin sekundy za svým českým rekordem z předloňského ME v Bělehradu, kde na této trati zvítězila. Přímý přenos dnešního finálového bloku ME v plavání můžete sledovat od 18:25 na ČT sport Plus.

„V semifinále očekávám vlastně stejný závod a budu se snažit najít tam nějaká místa, která můžu ještě víc zlepšit. Snažím se to prostě brát závod od závodu a těším se na to,“ uvedla Seemanová.

Obhájkyně stříbrné medaile Janíčková byla o šest setin pomalejší a do semifinále postoupila jako šestá. „Můj cíl byl dostat se do semifinále ideálně kolem desátého, dvanáctého místa. Že to vyšlo na šesté místo, tak mám velkou radost, i z toho času. Určitě holky nejely naplno, ale já si úplně nemůžu dovolit něco jako zpomalit, vynechat, protože člověk nikdy neví,“ řekla Janíčková.

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Seemanová s Janíčkovou jsou na ME v semifinále kraulové stovky
Zdroj: ČT sport

Nejrychlejší v rozplavbách byla dvojnásobná mistryně světa Marrit Steenbergenová z Nizozemska, která dohmátla v novém rekordu šampionátu 52,62. Finále kraulové stovky se v Paříži poplave v úterý.

Michal Judickij byl na polohové čtyřstovce třináctý, k postupu do finále mu chyběly bezmála tři sekundy. Motýlkář Ondřej Slavík obsadil na padesátce 23. místo a semifinále bude bez něj.

Šampionát potrvá do neděle. Seemanová v Paříži sází zejména na kraulařskou dvoustovku, v níž bude útočit na třetí evropský titul. Před dvěma lety v Bělehradě získala česká výprava rekordních sedm medailí, ale tehdy byla v olympijském roce značně oslabená konkurence. Nyní je startovní pole o poznání nabitější.

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