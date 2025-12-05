Úspěšné rozplavby na ME v krátkém bazénu má za sebou hned několik českých plavců. Dokonce českým rekordem se na polohovce na 200 m blýskl Jakub Bursa (1:54,79). Ve stejné disciplíně postoupil do semifinále také Jan Čejka (1:55,83). Barbora Janíčková poté postoupila ze sedmého místa do semifinále na 100 m volný způsob (52,66).
Rozplavby zvládli Bursa, Čejka i Janíčková
Bursa si na polohové dvoustovce vedl lépe než v závodě na poloviční trati, který mu v Lublinu tolik nesedl. „Já jsem upřímně velice spokojen. Po té stovce jsem si úplně nebyl jistý, v jaké formě tady jsem, ale vypadá to fajn. Ta dvoustovka se mi jela celá strašně lehounce. Bylo to, nechci říct zadarmo, ale líbilo se mi to velice. Bylo to rychlé, bylo to silné, cítil jsem se lehce,“ řekl.
Čejka i svou třetí disciplínu na šampionátu v Polsku proměnil v semifinále. Potěšil ho výrazný posun osobního rekordu. „Jsem rád, ten čas je super. Šel jsem si zkusit něco jiného, bavilo mě to a jsem rád, že jsem si dal osobák. Plavalo se mi fakt dobře, než přišla prsa... Ta mě docela zničila a pak už jsem byl rád, že jsem to dojel,“ řekl.
Životní výkon v polohovém závodě na 200 metrů předvedl i třetí český reprezentant Michal Judickij. Poprvé v kariéře se dostal pod dvě minuty a výkonem 1:59,22 minuty obsadil 28. příčku.
Barbora Janíčková poplave na šampionátu v Lublinu semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Šestá žena ze stejně dlouhého polohového závodu si ve své hlavní kraulařské disciplíně zlepšila osobní rekord o dvě setiny na 52,66. To jí v rozplavbách stačilo na sedmé místo.
„Jsem samozřejmě moc ráda za ten čas, protože na ráno za mě hodně dobrý. Ale bolelo to hodně, takže doufám, že odpoledne třeba nějak lépe zregeneruji a že to nebude tak strašně bolestivé, protože jsem trošku trpěla. Po té včerejší stovce polohovce jsem nemohla strašně dlouho usnout, pořád mi to běhalo v hlavě. A do toho mně začalo všechno v noci zničehonic bolet, takže to bylo také ne úplně ideální. Ale to se prostě stává a myslím, že jsme na tom tady všichni stejně,“ uvedla plavkyně, která na loňském ME v dlouhém bazénu získala na kraulařské stovce stříbro.
Osobní maximum si posunula i druhá česká reprezentantka v této disciplíně Daryna Nabojčenko, jež se výkonem 53,98 zařadila na 29. příčku. Sedmnáctiletý Jan Foltýn na kraulařské stovce dohmátl za 47,71, což bylo o šestnáct setin pomalejší, než je jeho osobní maximum. V celkové klasifikaci to znamenalo 40. místo.