Gkolomojev si na dopingových hrách doplaval pro miliony

Kristian Gkolomejev na Enhaced Games zaplaval 50 metrů volný způsob za 20,81 sekundy, což je o sedm setin lepší výkon než oficiální světový rekord Australana Camerona McEvoye. Vedle prémie za vítězství 250 000 dolarů (5,2 milionu korun) k tomu v Las Vegas získal bonus milion dolarů. V přepočtu tak na prvním ročníku akce s povoleným užíváním nedovolených podpůrných prostředků i zakázaných polyuretanových plavek vydělal přes 26 milionů korun.
Výkony z akce, kterou mezinárodní sportovní federace i Světová antidopingová agentura (WADA) odsuzují, kvůli porušování pravidel nemohou být zařazeny do oficiálních statistik. Na radosti bulharského rodáka Gkolomejeva to nic nezměnilo, hned u bazénu slavil s rodinou.
„Skvělý závod, hodně jsem se bavil. Tohle je úžasné. Určitě to změní můj život k lepšímu, je to velká pomoc pro mě a mou rodinu,“ uvedl dvaatřicetiletý plavec, který předloni získal titul na mistrovství Evropy a má i stříbro ze světového šampionátu v roce 2019.
Gkolomejev se postaral o jediný výkon lepší než oficiální světový rekord na kontroverzních hrách, které vedle plavání zahrnovaly také běžecký sprint na 100 metrů, vzpírání a mrtvý tah.
Stovku vyhrál mistr světa z roku 2022 Američan Fred Kerley za 9,97 sekundy. To nebylo ani poblíž historickému maximu 9,58 sekundy, které drží legendární Jamajčan Usain Bolt. V letošních tabulkách by se Kerley tímto výkonem dělil o 12. místo, při zisku bronzu na olympijských hrách 2024 v Paříži byl o 16 setin rychlejší.
Kerley si odpykává dvouletý zákaz startů za to, že třikrát během roku nenahlásil místo pobytu kvůli případným dopingovým zkouškám. Trest mu vyprší v srpnu příštího roku. Před startem v Las Vegas uvedl, že v přípravě nedopoval. Jeho cílem jsou olympijské hry 2028 v Los Angeles.