Plavání

Gkolomojev si na dopingových hrách doplaval pro miliony


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Kristian Gkolomejev na Enhaced Games zaplaval 50 metrů volný způsob za 20,81 sekundy, což je o sedm setin lepší výkon než oficiální světový rekord Australana Camerona McEvoye. Vedle prémie za vítězství 250 000 dolarů (5,2 milionu korun) k tomu v Las Vegas získal bonus milion dolarů. V přepočtu tak na prvním ročníku akce s povoleným užíváním nedovolených podpůrných prostředků i zakázaných polyuretanových plavek vydělal přes 26 milionů korun.

Výkony z akce, kterou mezinárodní sportovní federace i Světová antidopingová agentura (WADA) odsuzují, kvůli porušování pravidel nemohou být zařazeny do oficiálních statistik. Na radosti bulharského rodáka Gkolomejeva to nic nezměnilo, hned u bazénu slavil s rodinou.

„Skvělý závod, hodně jsem se bavil. Tohle je úžasné. Určitě to změní můj život k lepšímu, je to velká pomoc pro mě a mou rodinu,“ uvedl dvaatřicetiletý plavec, který předloni získal titul na mistrovství Evropy a má i stříbro ze světového šampionátu v roce 2019.

Gkolomejev se postaral o jediný výkon lepší než oficiální světový rekord na kontroverzních hrách, které vedle plavání zahrnovaly také běžecký sprint na 100 metrů, vzpírání a mrtvý tah.

Stovku vyhrál mistr světa z roku 2022 Američan Fred Kerley za 9,97 sekundy. To nebylo ani poblíž historickému maximu 9,58 sekundy, které drží legendární Jamajčan Usain Bolt. V letošních tabulkách by se Kerley tímto výkonem dělil o 12. místo, při zisku bronzu na olympijských hrách 2024 v Paříži byl o 16 setin rychlejší.

Kerley si odpykává dvouletý zákaz startů za to, že třikrát během roku nenahlásil místo pobytu kvůli případným dopingovým zkouškám. Trest mu vyprší v srpnu příštího roku. Před startem v Las Vegas uvedl, že v přípravě nedopoval. Jeho cílem jsou olympijské hry 2028 v Los Angeles.

Čtěte také

Vicemistr světa Bracy dostal za doping tvrdý trest

11. 11. 2025

Vicemistr světa Bracy dostal za doping tvrdý trest

Bonbony jako původ dopingu neprošly, čtyřletý trest pro Asingu platí

31. 10. 2025

Bonbony jako původ dopingu neprošly, čtyřletý trest pro Asingu platí
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.