Domácí hokejbalové MS startuje. Češi jdou na Finsko, Češky čeká Slovensko

Čeští hokejbalisté vstoupí do domácího mistrovství světa v Ostravě v sobotu duelem proti Finsku. Svěřenci trenéra Davida Kuny zaútočí na třetí medaili za sebou po stříbrech v letech 2022 v Kanadě o dva roky později ve Švýcarsku a budou se ucházet o první triumf od roku 2011. Češky začnou ve stejný den proti Slovensku a budou usilovat o cenný kov i na desátém šampionátu. Přímé přenosy sledujte na ČT sport, ČT2 a ČT sport Plus.
„Mistrovství světa doma v Ostravě je obrovská událost nejen pro reprezentaci, ale pro celý český hokejbal. Je to vyvrcholení přípravy a odvedené práce hráčů, realizačního týmu i všech lidí kolem celé hokejbalové komunity. Všichni se těšíme na atmosféru domácího šampionátu a věříme, že si ho společně s fanoušky užijeme,“ řekl webu hokejbal.cz asistent trenéra Milan Jelen.
Češi v základní skupině narazí také na Kanadu, Švýcarsko, Slovensko a Spojené státy americké. Všechny celky se dostanu do čtvrtfinále, kde je doplní nejlepší dva ze skupiny B, kde hraje Rakousko, Indie, Velká Británie, Kajmanské ostrovy, Německo a Francie.
„Úroveň světového hokejbalu se vyrovnává a na mistrovství světa dnes neexistuje jednoduchý soupeř. Každý zápas bude vyžadovat maximální koncentraci a respekt k soupeři,“ uvedl Jelen.
Program vysílání MS v hokejbale
Program vysílání MS v hokejbale
Sobota
14:50 MS v hokejbalu mužů Česko – Finsko (ČT sport)
17:25 MS v hokejbalu žen Česko – Slovensko (ČT sport Plus)
Neděle
15:35 MS v hokejbalu mužů Kanada – Česko (ČT2)
17:55 MS v hokejbalu žen Kanada – Česko (ČT sport Plus)
Pondělí
17:25 MS v hokejbalu mužů Švýcarsko – Česko (ČT sport Plus)
19:40 MS v hokejbalu žen Švýcarsko – Česko (ČT sport Plus)
Úterý
18:15 MS v hokejbalu mužů Česko – Slovensko (ČT sport)
Středa
10:40 MS v hokejbalu žen Česko – USA (ČT sport Plus)
17:25 MS v hokejbalu mužů Česko – USA (ČT sport Plus)
Čtvrtek
18:15 MS v hokejbalu žen Velká Británie – Česko (ČT sport)
Pátek
17:35 MS v hokejbalu mužů – čtvrtfinále (ČT sport)
20:10 MS v hokejbalu žen – semifinále (ČT sport Plus)
Sobota
14:20 MS v hokejbalu mužů – semifinále (ČT sport)
16:50 MS v hokejbalu žen – o bronz (ČT sport)
19:25 MS v hokejbalu žen – finále (ČT sport)
Neděle
12:05 MS v hokejbalu mužů – o bronz (ČT sport)
15:05 MS v hokejbalu mužů – finále (ČT sport)
V kádru hokejbalistů, kteří budou útočit na první zlato od roku 2011 a celkově čtvrté, je i brankář hokejistů Mladé Boleslavi Vojtěch Mokry, jenž nechyběl před dvěma roky při zisku stříbra ve Vispu. V hokejbalové extralize letos vychytal obhajobu titulu Hostivaři. „Každé mistrovství, co je doma, je skvělé. Kór ještě když je to tak blízko,“ řekl Mokry, rodák z Karviné. Z profesionálních hokejistů je v kádru i vsetínský útočník Tomáš Šmerha.
V ženském kádru nechybí účastnice letošních olympijských her v Miláně Klára Seroiszková z Karviné. „Máme to blízko domů, takže můžou přijít naše rodiny a kamarádi nás podpořit. Zároveň máme super zázemí v Ostravar Aréně a vážíme si toho, kolik úsilí bylo vloženo do propagace a celé organizace,“ uvedla Seroiszková.
V ženské kategorii sehrají v jedné skupině Češky ještě duely s Kanadou, Švýcarskem, USA a Velkou Británií. První čtyři celky postoupí do semifinále. Ženský turnaj vyvrcholí v sobotu 27. června a mužský o den později. Češky vedle jednoho zlata získaly, tři stříbra a pět bronzů. Muži z dosavadních 15 MS mají tři zlata, sedm stříber a tři bronzy.
Nominace českých hokejbalistů a hokejbalistek
Nominace českých hokejbalistů a hokejbalistek
Muži
Brankáři: Vojtěch Mokry, Leoš Gerlich, Pavel Foršt,
obránci: Vítek Fanderlik, Tomáš Hudec, Martin Kubíček, Daniel Vaniš, Jiří Hrabár, Jakub Laurinc, Václav Šlehofer, Zbyšek Kastner,
útočníci: Jan Čejka, Samuel Neo Kucharčík, Tomáš Šmerha, Vojtěch Jágr, Dalimil Zvonek, Tomáš Wróbel, Jan Bílý, Nicolas Langr, Lukáš Lhota, Vít Rozlílek, Matěj Pavlíček, Matyáš Bláha, Martin Kohout, Radomír Vaněk.
Ženy
Brankáři: Kateřina Dvořáková, Kateřina Černá, Aneta Jiráčková,
obránkyně: Zuzana Martinů, Kateřina Ondrová, Karolína Kosinová, Klára Seroiszková, Tereza Radová, Kateřina Kotyrová, Petra Herzigová, Natálie Veselá, Věra Šťastková,
útočnice: Patricie Škorpíková, Tereza Kotlíková, Lucie Kubínová, Andrea Kantorová, Martina Landová, Michaela Krásová, Vanesa Halbrštátová, Karolína Procházková, Natalie Pangerlová, Lucie Manhartová, Barbora Hrušková, Barbora Bartáková, Eliška Veselá.