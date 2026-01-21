Při domácím halovém mistrovství Evropy české pozemní hokejistky přepsaly historii. Premiérová finálová účast jim vynesla stříbrné medaile, když v něm nestačily 2:5 na obhájkyně z Německa. Silnou současnou generaci českých reprezentantek ocenil i nový posun na čelo světového žebříčku. Podle kapitánky českého výběru Kateřiny Laciné za stříbrnou medailí stojí zejména mentální vyzrálost týmu.
V hlavách jsme vyzrály, vnímá příčinu stříbrného úspěchu kapitánka Laciná
„Až na jednu hráčku jsme byly ve stejné sestavě jako na loňském mistrovství světa. V hlavách jsme ale vyzrály. Dřív bychom zápasy, které jsou přetahování o jeden gól a závěrečný balónek, možná prohrály. Teď víme, že dokážeme až do posledního písknutí, a není to jen fráze, opravdu hrát,“ popsala Laciná.
Její slova potvrzuje například famózní semifinálový obrat s Rakouskem, kdy ještě minutu před koncem Češky prohrávaly o dvě branky. Nakonec si vysloužily nejen remízu, ale i postupovou radost po samostatných nájezdech, v nichž rozhodla právě Laciná. „Říkaly jsme si, kdo si věří a kdo ne. Já jsem jednoznačně chtěla jít. Byly jsme na koni a ten moment byl náš,“ vzpomínala na přelomový okamžik.
Semifinálová euforie ale částečně zastínila přípravy českého týmu na premiérové finále halového šampionátu. „Semifinále nás stálo hodně sil i v hlavě, dlouho jsme to zpracovávaly. I ten způsob, jakým jsme se do finále dostaly, byl hodně emotivní. Všichni toho byli dost plní a nikdo jsme moc nemohli spát. A byť jsme finále hrály až další den později, Němky měly pár hodin více na regeneraci a byly čerstvější,“ přiblížila možnou příčinu následné porážky.
Podle kouče českých pozemkářek Tomáše Procházky to tak asi mělo být. „Němky hrály velmi dobře. My jsme měli velmi těžké semifinále, které nás stálo jak fyzické, tak psychické síly. Těch emocí tam bylo strašně moc a na týmu se to extrémně podepsalo,“ potvrdil slova české kapitánky.
Jeho svěřenkyně se dle něj na šampionátu rozehrály až při druhém utkání s Ukrajinou, které ovládly 5:4. „Bylo to pro nás extrémně důležité a nakoplo nás to do celého turnaje. S Polskem jsme si mysleli na víc, ale nedisciplinovaností jsme zápas ztratili. I ten bod byl ale velmi důležitý. V semifinále nám pak pomohli fanoušci. Plná hala nás hnala dopředu a dodala nám sílu, která už chyběla. Navíc ten tým je tak zkušený a má takovou energii, že jsme prostě věřili, že to zvládneme,“ hodnotil stříbrnou cestu Procházka.
„Turnaj byl po všech stránkách super, akce se obrovsky povedla. Máme velmi dobré zpětné vazby i z nehokejových kruhů, což je fajn, že se pozemní hokej dostal i tam, kde nebyl,“ dodal dirigent aktuálně nejlepšího týmu ve světovém žebříčku. „Dozvěděli jsme se to akorát dneska. Přeskočili jsme Rakousko, které skončilo za námi na třetím místě,“ doplnil Procházka.
Pro Lacinou, která loni v květnu zakončila svoji čtyřletou kariéru v Belgii ziskem titulu a stříbra v evropském poháru, bylo toto umístění milým překvapením. „Trošku jsme si na to doufaly minulý rok, kdy jsme skončily třetí na mistrovství světa. To ještě neklaplo, teďka už ale jo a je to parádní zpráva. Zakončení mojí zahraniční kariéry bylo nejúspěšnější, jaké být mohlo. A krásně jsme na to navázaly i s reprezentačním týmem. Vezu se teď na moc příjemné vlně a doufám, že ještě dlouho takto pojedeme,“ radovala se.