Ostatní

Pozemní hokejistky si poprvé v historii zahrají finále HME


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Historický úspěch zaznamenaly české hráčky pozemního hokeje, které si vůbec poprvé zahrají o titul halových mistryň Evropy. V semifinále domácího turnaje proti Rakousku v poslední minutě smazaly dvougólové manko, a nakonec vyhrály v nájezdech. O titul si zahrají proti Německu. Přímý přenos můžete sledovat od 14:35 na ČT sport Plus.

Semifinále se proti Rakousku dlouho nevyvíjelo dobře pro české hráčky. Soupeřky se nejprve ujaly vedení v 16. minutě. Následně se podruhé prosadily i v druhé půli. Češky si však vše nechaly do poslední minuty.

V ní vsadily na risk bez brankářky a čtyřicet pět sekund před koncem nejprve zvládla snížit Nikol Babická. O prodloužení zápasu následně rozhodla deset vteřin před koncem Veronika Přibíková.

7 minut
Dramatický závěr semifinále s Češkami na HME v pozemním hokeji s ohlasy
Zdroj: ČT sport

Postupujícího tak určily až samostatné nájezdy. V nich se lépe dařilo Češkám, které definitivně do finále poslala kapitánka Kateřina Laciná. V něm se utkají proti Německu, které také až v nájezdech zdolalo Španělsko. 

Související články

Pozemkářky a pozemkáři si musí na účast mezi evropskou elitou počkat

30. 7. 2025

Pozemkářky a pozemkáři si musí na účast mezi evropskou elitou počkat
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.