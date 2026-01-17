Historický úspěch zaznamenaly české hráčky pozemního hokeje, které si vůbec poprvé zahrají o titul halových mistryň Evropy. V semifinále domácího turnaje proti Rakousku v poslední minutě smazaly dvougólové manko, a nakonec vyhrály v nájezdech. O titul si zahrají proti Německu. Přímý přenos můžete sledovat od 14:35 na ČT sport Plus.
Pozemní hokejistky si poprvé v historii zahrají finále HME
Semifinále se proti Rakousku dlouho nevyvíjelo dobře pro české hráčky. Soupeřky se nejprve ujaly vedení v 16. minutě. Následně se podruhé prosadily i v druhé půli. Češky si však vše nechaly do poslední minuty.
V ní vsadily na risk bez brankářky a čtyřicet pět sekund před koncem nejprve zvládla snížit Nikol Babická. O prodloužení zápasu následně rozhodla deset vteřin před koncem Veronika Přibíková.
Postupujícího tak určily až samostatné nájezdy. V nich se lépe dařilo Češkám, které definitivně do finále poslala kapitánka Kateřina Laciná. V něm se utkají proti Německu, které také až v nájezdech zdolalo Španělsko.