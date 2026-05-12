Taekwondisté vstoupí do ME. Soutěžit budou i olympioničky Štolbová a Hronová


před 5 hhodinami|Zdroj: Český svaz taekwondo, ČT sport

Čeští taekwondisté vstoupí do soutěží evropského šampionátu v Mnichově. Startovat bude celkem pět českých reprezentantů. Přímé přenosy sledujte každý den od 17:55 na ČT sport Plus.

Český tým absolvoval před mistrovstvím Evropy soustředění ve Španělsku, na Pyrenejském poloostrově si vyzkoušel také turnaj Spanish Open. Na něm se českým barvám dařilo – olympioničky Petra Štolbová a Dominika Hronová vybojovaly stříbrné medaile, bronz přidal Tomáš Sittek.

„Věříme, že kvalitní příprava i výsledky z předchozích turnajů pomohou našim reprezentantům navázat na úspěšné výkony také na evropském šampionátu. Konkurence bude tradičně velmi silná, ale tým je dobře připravený,“ uvedl hlavní trenér Viktor Jankovský.

Přímé přenosy sledujte od úterý do čtvrtka vždy od 17:55 na ČT sport Plus. Kompletní program je k dispozici na Eurovision Sport.

Program českých taekwondistů na ME

Petra Štolbová (-62 kg) – soutěžní den 12. 5.
Adam Jochman (-80 kg) – soutěžní den 12. 5.
Dominika Hronová (-57 kg) – soutěžní den 13. 5.
Iveta Juhászová (-73 kg) – soutěžní den 13. 5.
Tomáš Sittek (-74 kg) – soutěžní den 14. 5.

