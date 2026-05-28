Svoboda obhájil vítězství v soutěži o nejlepší sportovní fotografii roku

Soutěž o nejlepší sportovní fotografii loňského roku vyhrál Jaroslav Svoboda za snímek Český pohár ve vodním slalomu na Trnávce. Čtyřiatřicetiletý spolupracovník ČTK obhájil prvenství a jako teprve druhý v historii získal cenu, která nese jméno bývalého předního československého fotografa Jaroslava Skály, dvakrát po sobě.
Soutěž o sportovní snímek roku navazuje na obnovenou tradici výročních přehlídek, kterou založily legendy novinářské fotografie v roce 1971. Mezi lety 2001 a 2017 se nevyhlašovala. Hlavní cena nese Skálovo jméno od roku 2023.
Celkový vítěz Svoboda působivě zachytil kajakáře Ondřeje Tunku v závodě Českého poháru ve vodním slalomu na Trnávce. „Akce, napětí, absolutní soustředění a touha po vítězství. To všechno jsou věci typické pro sport. A to všechno zároveň odráží i vítězná fotografie tohoto ročníku. Přidává k tomu navíc i působivé výtvarné pojetí: hra světla ve vodní tříšti přidává snímku další rozměr,“ ocenili porotci.
Klub sportovních novinářů vyhlásil na vernisáži i výsledky jednotlivých kategorií. Svoboda k celkovému vítězství přidal i triumf mezi portréty. Roman Vondrouš z ČTK ovládl kategorii kolektivních sportů, jeho agenturní kolega Ondřej Deml motorismus, Aleš Gräf pak individuální sporty. Soutěži do 23 let kralovala volná fotografka Léa Decroix, cenu Nadace fotbalových internacionálů převzal Jan Tauber.
S fotografiemi za loňský rok se do soutěže přihlásilo rekordních 61 autorů, kteří zaslali celkem 640 snímků. Nejvíce fotografií se tentokrát sešlo v kategorii individuální sporty (255).