Na squashovém Czech Open v Brně se představí i osm českých hráčů

V brněnském Centru Viktoria začíná šestý ročník mezinárodního squashového turnaje Czech Open. Do akce půjde osm českých reprezentantů – čtyři muži a čtyři ženy. Turnaj vyvrcholí v pondělí 2. listopadu, celková dotace činí 44 tisíc dolarů (zhruba 960 tisíc korun). Přímé přenosy sledujte na ČT sport Plus, program startuje ve 12:00.
„Do Brna se nám podařilo přivést velmi kvalitní startovní pole. Fanoušci uvidí hráče světové třicítky i české reprezentanty, kteří se pokusí prosadit v silné mezinárodní konkurenci. Právě možnost sledovat tyto zápasy zblízka a podpořit domácí hráče dává Czech Open výjimečnou atmosféru,“ řekl hlavní organizátor turnaje Roman Švec.
Turnaje se zúčastní 48 squashistů a squashistek. Z českých zástupců budou startovat Marek Panáček, Viktor Byrtus, Jakub Solnický a Vojtěch Martinovský.
V ženské soutěži se představí nasazená sedmička Karolína Šrámková, Tamara Holzbauerová, Tereza Široká a Aneta Sezemská. Mužský turnaj má dotaci 35 tisíc dolarů, ženy budou hrát o devět tisíc dolarů.
Nejvýše nasazeným hráčem bude jednatřicátý squashista světa Skot Greg Lobban. Z hráčů elitní padesátky se představí také Francouz Auguste Dussourd (32.), Ind Velavan Senthilkumar (42.), další Francouz Toufik Mekhalfi (47.) či Angličan Patrick Rooney (48.). Mezi ženami bude nejvýše postavenou účastnicí 44. hráčka světa Amina El Rihanyová.
„Pro české hráče je důležité, že se mohou s takto silnými soupeři poměřit doma. Získávají zkušenosti, bojují o body do světového žebříčku a mohou se opřít o podporu publika. Zároveň chceme, aby turnaj inspiroval mladé squashisty. Vidět špičkové hráče přímo na kurtu je úplně jiný zážitek než sledovat jejich zápasy na obrazovce,“ podotkl Švec.
Po úvodních kolech se v sobotu uskuteční čtvrtfinálové a v neděli semifinálové souboje. Finálový program obou kategorií vyvrcholí v pondělí od 17:00.