Šrámková má třetí squashový titul v řadě, Solnický vrátil Byrtusovi loňskou porážku


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Českými šampiony ve squashi se stali Jakub Solnický a Karolína Šrámková. V sobotních finále na proskleném kurtu v Galerii Harfa v Praze Solnický udolal po pětisetové bitvě obhájce prvenství Viktora Byrtuse a vrátil mu loňskou porážku z boje o titul. Šrámková zopakovala prvenství z předchozích dvou let po hladkém vítězství nad Tamarou Holzbauerovou.

Solnický v duelu největších favoritů zdolal nasazenou jedničku Byrtuse 11:7, 4:11, 5:11, 11:7 a 11:1. Na turnaji ztratil poprvé set až ve finále a navázal na triumfy z let 2022, 2023 a 2024.

„Byl to nesmírně těžký zápas po fyzické i psychické stránce. Byl jsem hrozně dole,“ poukázal v tiskové zprávě na fázi, kdy jej soupeř přehrával.

„Musel jsem něco změnit, takže jsem po třetím setu požádal o výměnu balonku. A vyšlo mi to. V následujících delších výměnách jsem ho podle mě nalomil a pak už jsem se cítil dobře,“ líčil.

Karolína Šrámková
Zdroj: Irena Vanišová

Šrámková šampionát ovládla bez ztráty sady. Také ženský turnaj vyvrcholil duelem nejvýše nasazených hráček a favoritka vyhrála finále 11:4, 11:6, 11:3.

„Když jednou vyhrajete (MČR), tak se už s ničím jiným nespokojíte. Jsem ráda, že se mi povedlo završit hattrick. Žádné finále ale není jednoduché. Byl to náročný zápas,“ uvedla vítězka, jež před měsícem oslavila teprve 19. narozeniny.

