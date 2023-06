Mají bojovat, ne si hrát s dřevěnými figurkami. Teplický šachový turnaj zakázal start Ukrajincům, pod kritikou otočil

Turnaj Teplice Open (10.–18. června), kterého se má zúčastnit zhruba 230 šachistů z téměř čtyřiceti zemí, totiž start na turnaji zakázal reprezentantům Ukrajiny. Z jakého důvodu? Organizátorům se nelíbí, že ukrajinští šachisté nastupují do turnajů, zatímco by podle nich měli bojovat doma proti ruským okupantům.

"Prezident Zelenskyj vydal nařízení, podle kterého muži v branném věku nemohou vycestovat ze země. Zdůvodnil to velkými ztrátami na životech. Můj osobní názor je ten, že by ukrajinští muži v branném věku měli bojovat se zbraní v ruce na bojišti za svou zem, ne v klídku s dřevěnými figurkami v ruce na šachovnici za peníze," uvedl zakladatel turnaje Pavel Kirs.

"V současné situaci by Ukrajinci neměli opouštět svou zem, měli by být připraveni na možné nasazení a mobilizaci. Naši mladí dobrovolníci jezdí bojovat za jejich vlast. Mnohdy se vrací těžce zraněni, nebo dokonce za Ukrajinu položili život. A jejich ukrajinští vrstevníci by chtěli v zahraničí hrát šachy? Já souhlasím s prezidentem Zelenským. V této pro Ukrajinu těžké době by bojeschopní muži jejich vlast opouštět neměli," dodal Kirs.

Ze seznamu přihlášených tak zmizeli ukrajinští šachisté. Jména těch ruských v ní ale figurovala (a figurují) nadále, byť z velké většiny pod hlavičkou asijské konfederace, kam Rusové "přestoupili" pod hrozbou sankcí letos na jaře.