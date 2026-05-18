Koška skončil jedenáctý na MS v olympijské třídě Formula Kite


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK
Koškovi uniklo finále, na MS třídy Formula Kite skončil 11.
Zdroj: ČT sport

Jachtař Vojtěch Koška byl jedenáctý na mistrovství světa v olympijské třídě Formula Kite v portugalském Viana do Castelo. Oproti loňskému šampionátu si jednadvacetiletý český reprezentant pohoršil o pět míst.

„První tři dny se mi vedlo super. Potom ve zlaté skupině přišly protesty a jedna kolize, které mě stály hodně bodů,“ uvedl Koška v tiskové zprávě.

„Bohužel jsem se nedostal do finále, kde bych mohl bojovat o medaile. To mě mrzí, protože podmínky ve finálový den by mi seděly. Byl silný vítr a hladká voda. Ale i tak vidím spoustu pozitiv a vím, na čem dál pracovat,“ dodal bronzový medailista z loňského mistrovství světa do 21 let.

Dominika Braunová obsadila mezi ženami 27. místo. Tituly získali Maximilian Maeder ze Singapuru a Lauriane Nolotová z Francie.

