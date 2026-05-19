Klub fair play ocenil oddanost sportu i mimořádné lidské činy

Hlavní ceny klubu fair play za celoživotní postoj získali stříbrný olympijský medailista ve volejbalu Boris Perušič, trenér atletů běžců Jan Kervitcer a fotbalový rozhodčí Jan Jevický. Kromě nich ocenil klub také devatenáct mimořádných sportovních i lidských činů, které vedly k záchraně životů.
Pětaosmdesátiletý Perušič, jehož vnukem je beachvolejbalový mistr světa Ondřej Perušič, byl oceněn klubem fair play za dlouhodobý sportovní i lidský přínos a inspiraci pro několik generací sportovců. Stříbrnou medaili získal na olympiádě v roce 1964 v Tokiu. „Celý život jsem dělal jen to, co mě baví,“ řekl.
Kervitcer převzal ocenění za celoživotní oddanost sportu, fair play a práci s několika generacemi běžců. Svůj život spojil s atletikou a vychoval řadu úspěšných závodníků, předával jim nejen sportovní zkušenosti, ale také hodnoty poctivosti a respektu. „Je dobré od rána něco dělat. Takže v sedm vstávám, osprchuju se studenou vodou, oholím se, jdu si zaběhat a pak 40 až 60 minut cvičím,“ prozradil třiaosmdesátiletý trenér.
Dlouholetého fotbalového sudího Jevického klub ocenil za celoživotní respekt k pravidlům, čestnost a šíření hodnot fair play na hřišti i mimo něj.
Klub fair play v čele s předsedkyní a bývalou slalomářkou Šárkou Strachovou připomněl při slavnostním aktu také mimořádné sportovní i lidské činy. Celkem ocenil 19 činů.
Ocenění šermířů i moderátora
Diplom za záchranu života převzaly například Michaela Bílková a Laura Csomová z Kanoistiky Přerov, které během tréninku v přerovské loděnici zachránily tonoucí dítě. Členové šermířské reprezentace Jakub Jurka, Josef Balcar a Petr Valenta zase během Grand Prix v Kataru zachránili život trenéra Oldřicha Kubišty. Trenéři Opavy Michael Czerný a Vít Axmann pohotově resuscitovali mladého fotbalistu po zásahu bleskem. Oceněn byl i moderátor České televize Daniel Stach, jenž během závodu Grand Prix pomohl vyčerpanému běžci.
Moderní pětibojařka Veronika Novotná obdržela ocenění za mimořádné gesto, když si při přípravě na závěrečnou disciplínu složenou z běhu a střelby všimla, že se soupeřce rozbila baterie u laserové pistole. Pohotově jí půjčila svoji rezervní baterii.
Ceny předávali bývalý fotbalista Karel Poborský, olympijská medailistka v běžeckém lyžování Květa Pecková, dvojnásobný olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Doktor, někdejší mistr světa ve vodním slalomu Jaroslav Pollert nebo atletická legenda Jarmila Kratochvílová.