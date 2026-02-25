Ostatní

Karate na olympiádě v Brisbane? To by byl splněný sen, říká Bosák


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
S Veronikou Myškovou a Ondřejem Bosákem o karate v Česku
Zdroj: ČT sport

O situaci českého karate přišli do Sportovních zpráv České televize pohovořit reprezentanti Veronika Myšková a Ondřej Bosák. Oba se na konci roku zúčastnili mistrovství světa v Egyptě. Myšková, pro niž to byla v šestém měsíci těhotenství poslední reprezentační akce, skončila ve skupině s jednou výhrou a dvěma porážkami. Třiadvacetiletý Bosák prošel do play-off a skočil šestnáctý.

Myšková končí po sedmnácti letech, ale dál se bude starat o svůj oddíl v Brně. Bosák má kariéru před sebou, ale také už trénuje mládež a doufá, že by se karate mohlo dostat do programu olympijských her za šest let v Brisbane. „Nic zatím není jisté, ale je to sen,“ dodává.

Myšková tvrdí, že si světový šampionát na rozloučenou s kariérou užila i těhotná. „Dělám bezkontaktní formu a problémy jsem neměla, takže doktoři s mým startem byli v pohodě,“ říkala s tím, že změnili sestavy, aby tam nebyly ty nejobtížnější prvky. „Nikomu jsme nic neříkali, aby rozhodčí nebyli ovlivnění. V Evropě jsou s tím v pohodě, ale někde ve světě to přece jen berou tak, že těhotná žena má být doma. Někteří soupeři i trenéři si toho všimli, jiní vůbec a mysleli si, že jsem jen vypapkaná. Už postup na MS byl úspěch,“ vrací se k šampionátu, kde startovala naposledy.

„Byl to silný okamžik, oznámila jsem, že končím. Mohla jsem jít do play-off, ale před posledním zápasem (měla jednu porážku a jednu výhru) se mi rozklepala kolena,“ vzpomínala na Egypt.

A s loňským rokem byla spokojená, skončila několikrát v první pětce SP a páté místo brala i na ME. „Byl to úspěšný rok, přemýšlela jsem už o posunu k rodinnému životu. Potratila jsem týden před SP v Larnace a tam jsem byla pátá a pak na SP v Číně také. Byla to náročná, ale úspěšná sezona,“ vybavovala si.

Bosák skončil na ME v kontaktním kumite pátý a na MS vedl v play-off nad zkušeným Íráncem, ale nakonec mu podlehl. Spokojený byl ale už s postupem na šampionát. „Poprvé probíhala nominace skrz nějaká kritéria, ne jak nominovaly svazy v jednotlivých státech. Postup byl z žebříčku nebo přes kvalifikační turnaje,“ řekl k MS.

Tam prošel dál ze skupiny s jednou porážkou a dvěma výhrami. „V play-off jsem dostal zkušeného Íránce a to pro mě byla výzva. Poměrně dlouho jsem vedl, ale pak jsem prohrál přes spornou situaci, kop na hlavu, hodnocený až přes video, který obrátil skóre,“ vzpomíná a těší se na resuscitovaný Bohemia Cup, který se po letech bude opět konat v 6. a 7. června v Českých Budějovicích.

Oba vidí uplynulý rok jako úspěšný a věří v lepší zítřky českého karate.

Svěřenkyně Myškové přivezly dva tituly mistryň Evropy ze šampionátu mládeže, z něhož má česká výprava ještě bronz.

„Dřív byl úspěch, když jsme v dětských kategoriích na velkých turnajích přešli přes první kolo, dneska bojují o medaile,“ vysvětluje Bosák, kde vidí posun.

Přečtěte si také

České karate slaví velkou medaili, Kamenská je vicemistryní světa

30. 10. 2023

České karate slaví velkou medaili, Kamenská je vicemistryní světa
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.