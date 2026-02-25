O situaci českého karate přišli do Sportovních zpráv České televize pohovořit reprezentanti Veronika Myšková a Ondřej Bosák. Oba se na konci roku zúčastnili mistrovství světa v Egyptě. Myšková, pro niž to byla v šestém měsíci těhotenství poslední reprezentační akce, skončila ve skupině s jednou výhrou a dvěma porážkami. Třiadvacetiletý Bosák prošel do play-off a skočil šestnáctý.
Karate na olympiádě v Brisbane? To by byl splněný sen, říká Bosák
Myšková končí po sedmnácti letech, ale dál se bude starat o svůj oddíl v Brně. Bosák má kariéru před sebou, ale také už trénuje mládež a doufá, že by se karate mohlo dostat do programu olympijských her za šest let v Brisbane. „Nic zatím není jisté, ale je to sen,“ dodává.
Myšková tvrdí, že si světový šampionát na rozloučenou s kariérou užila i těhotná. „Dělám bezkontaktní formu a problémy jsem neměla, takže doktoři s mým startem byli v pohodě,“ říkala s tím, že změnili sestavy, aby tam nebyly ty nejobtížnější prvky. „Nikomu jsme nic neříkali, aby rozhodčí nebyli ovlivnění. V Evropě jsou s tím v pohodě, ale někde ve světě to přece jen berou tak, že těhotná žena má být doma. Někteří soupeři i trenéři si toho všimli, jiní vůbec a mysleli si, že jsem jen vypapkaná. Už postup na MS byl úspěch,“ vrací se k šampionátu, kde startovala naposledy.
„Byl to silný okamžik, oznámila jsem, že končím. Mohla jsem jít do play-off, ale před posledním zápasem (měla jednu porážku a jednu výhru) se mi rozklepala kolena,“ vzpomínala na Egypt.
A s loňským rokem byla spokojená, skončila několikrát v první pětce SP a páté místo brala i na ME. „Byl to úspěšný rok, přemýšlela jsem už o posunu k rodinnému životu. Potratila jsem týden před SP v Larnace a tam jsem byla pátá a pak na SP v Číně také. Byla to náročná, ale úspěšná sezona,“ vybavovala si.
Bosák skončil na ME v kontaktním kumite pátý a na MS vedl v play-off nad zkušeným Íráncem, ale nakonec mu podlehl. Spokojený byl ale už s postupem na šampionát. „Poprvé probíhala nominace skrz nějaká kritéria, ne jak nominovaly svazy v jednotlivých státech. Postup byl z žebříčku nebo přes kvalifikační turnaje,“ řekl k MS.
Tam prošel dál ze skupiny s jednou porážkou a dvěma výhrami. „V play-off jsem dostal zkušeného Íránce a to pro mě byla výzva. Poměrně dlouho jsem vedl, ale pak jsem prohrál přes spornou situaci, kop na hlavu, hodnocený až přes video, který obrátil skóre,“ vzpomíná a těší se na resuscitovaný Bohemia Cup, který se po letech bude opět konat v 6. a 7. června v Českých Budějovicích.
Oba vidí uplynulý rok jako úspěšný a věří v lepší zítřky českého karate.
Svěřenkyně Myškové přivezly dva tituly mistryň Evropy ze šampionátu mládeže, z něhož má česká výprava ještě bronz.
„Dřív byl úspěch, když jsme v dětských kategoriích na velkých turnajích přešli přes první kolo, dneska bojují o medaile,“ vysvětluje Bosák, kde vidí posun.