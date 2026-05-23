Jurka zaznamenal druhý nejlepší výsledek na SP, v Bernu skončil třetí

Jakub Jurka získal bronzovou medaili na Světovém poháru v Bernu a připsal si druhý nejlepší výsledek v seriálu v kariéře. Český kordista v semifinále nestačil na Egypťana Mohameda Sajída, bronzovému olympijskému medailistovi z Paříže podlehl 12:15.
Šestadvacetiletý Jurka třetím místem navázal na loňský premiérový úspěch ve Světovém poháru, kdy získal stříbro v Marrákeši. V této sezoně byl zatím nejlépe šestý jak v pohárovém seriálu, tak dokonce dvakrát v Grand Prix v Dauhá a v Budapešti.
Aktuální světová desítka Jurka v Bernu v hlavním pavouku postupně porazil Ke I-lua z Tchaj-wanu (15:12), Rahima Rašajdu z Bulharska (15:10) a Kirilla Gurova z Ruska (15:13). Na čtvrtý pokus na velké akci v letošní sezoně pak zvládl i čtvrtfinále, v němž vyřadil Eugeniho Gavaldu ze Španělska (15:9).
Narazil až v duelu o postup do finále. Se světovou čtyřkou Sajídem v semifinále prohrával od začátku a nakonec mu stejně jako v únorovém čtvrtfinále v Heidenheimu podlehl. Egypťan poté vyhrál i finále.
„Za třetí místo jsem strašně rád. Po cestě byli těžcí soupeři,“ řekl Jurka. „Už to skoro vypadalo, že budu ve finále. Vlastně mi to ani nevadí, protože před námi je mistrovství Evropy. Už se těším, jak ta sezona bude končit, protože zatím byla skvělá a forma jde nahoru,“ dodal český šermíř, jenž si upevnil místo v nasazované nejlepší šestnáctce.
Do hlavní soutěže se z kvalifikace probojoval také Martin Rubeš, ale v prvním kole byl nad jeho síly maďarský favorit Máté Tamás Koch, mistr světa z roku 2023 a člen vítězného týmu z pařížské olympiády.