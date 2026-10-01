Od jeho titulu mistra světa uplynuly dva měsíce. Alexander Choupenitch se po oslavách a dalších povinnostech již vrátil k šermířskému tréninku. Na prahu nové sezony se pro ČT ohlédl za životním turnajem a zapřemýšlel nad tím, v čem tkví jeho úspěch.
Dokázal to, co žádný jeho krajan před ním ne. V létě 2026 se stal mistrem světa. „Je za tím cesta dlouhá 23 let. Vždycky bylo mým snem být mistrem světa a světovou jedničkou. Není to ale jen má zásluha, ale i lidí kolem mě, rodičů a dalších,“ vypočítával Choupenitch. „Je to pro mě skvělý rok 2026,“ dodává šermíř, který se nedávno oženil s plavkyní Barborou Seemanovou, nyní Choupenitch.
Od životního úspěchu uplynuly dva měsíce, započal dokonce již trénink na novou sezonu. „Po titulu jsem si dal měsíční pauzu, když jsem pak přišel do haly, cítil jsem se šťastný. To byl nejlepší pocit,“ dodává Choupenitch s tím, že motivace mu ani po splnění dětského snu nechybí. „Samozřejmě, bude těžké to překonat, ale ani asi není nutné stavit tu laťku tak, že to musím překonat. Hlavní pro mě je, že mě šerm naplňuje,“ říká.
Olympijské hry jsou známější, MS má zase větší konkurenci
Zamyslel se i nad rozdílem v konkurenci, která je na olympijských hrách, z nichž už má jeden bronz, a právě na světovém šampionátu. „Na MS, které bylo v Hongkongu, byla skvělá atmosféra, spoustu fanoušků. Bylo to i skvěle zorganizované,“ vrací se ještě k mistrovství. „Na olympijské hry mám skvělé vzpomínky, ale o MS jsem snil. A tam jsem byl třetí, tady jsem vyhrál,“ usmívá se.
„Samozřejmě ale olympijské hry se dotknou i lidí mimo šermířskou bublinu, je tam velmi těžké se dostat, ale pak je tam méně lidí. Tam je třicet pět lidí, tady více než dvě stě. Pro širokou veřejnost jsou ale olympijské hry zvučnější,“ vysvětluje.
Vyhraný šampionát jej katapultoval také na pozici světové jedničky. V čem sám spatřuje své nejsilnější stránky? „Jsem velmi disciplinovaný, kritický a přísný sám k sobě. A stále mám hlad posouvat se dál a něco nového se naučit,“ míní. „Ze šermířských vlastností pak komplexnost,“ dodává.
„Dokážu se přizpůsobovat, přemýšlím nad tím. Velmi dobře čtu hru a to je velmi důležitá vlastnost, která, jak věřím, mě posouvá dál,“ uzavírá první český mistr světa v šermu.