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Choupenitch: Den před MS jsem byl přesvědčený, že neumím šermovat

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před 16 mminutami|Zdroj: ČT sport
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Alexander Choupenitch o svém zlatu na MS
Zdroj: ČT sport

Český šerm díky Alexanderu Choupenitchovi slaví obrovský úspěch – první zlato z mistrovství světa. Jak se olympijský medailista v dějišti šampionátu cítil a jak probíhala jeho úspěšná cesta turnajovým pavoukem?

„Jsem šťastný, ale velmi unavený. Byl to hodně dlouhý den, už od šesti jsem byl v hale, z dopingové kontroly jsem odcházel ve 22:40. Takže hodně náročný den plný krásných emocí. Oslavu jsme ale stihli,“ usmál se šermíř, který finále proti italskému soupeři vyhrál vysoko 15:2. „Nečekal jsem, že takhle vyhraju finále. Ale povedlo se to,“ dodal.

„Je za tím spousta práce a samozřejmě to není jen výsledek můj, ale mého týmu a celého českého šermu,“ poděkoval novopečený mistr světa.

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Choupenitch je prvním českým mistrem světa v šermu
Zdroj: ČT sport

Popsal také průběh turnaje. „Den předem jsem přišel z tréninku a měl jsem pocit, že neumím šermovat. Byly to samozřejmě nervy a můj vnitřní hlas, který se mě snažil zviklat. První zápas byl nervóznější, ale to tak v prvních kolech bývá. Nejtěžší bylo čtvrtfinále, kde jsem prohrával 3:9, ale dokázal jsem to otočit a vyhrát,“ říká Choupenitch, který později zvládl i semifinále s mexickým šermířem a následně také souboj o zlato.

Na soupeře se neohlížel, soustředil se sám na sebe. „Snažím se ovlivnit jen to, co sám můžu. Hodně mi vadil brzký začátek v osm ráno, což znamená vstávání v pět, což i díky časovému posunu bylo náročné. Ale ovlivnit to nemůžu, tak jsem to musel přijmout,“ vysvětluje.

A co jej čeká v příštích dnech i týdnech, když sezona s mistrovstvím světa skončila? „Čeká mě odpočinek, zároveň věřím i oslava s přáteli. Prvního srpna mi pak začíná kemp v Brně s mladými šermíři,“ popisuje. Zve také na šermířskou exhibici, která se uskuteční v Brně sedmého srpna na Jakubském náměstí. „Budu tam šermovat a rád medaili ukážu,“ usmívá se.

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