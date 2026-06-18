Hokejbalové MS v Ostravě chce i díky Pastrňákovi útočit na rekordy

Lámat divácké rekordy si dal za cíl světový šampionát v hokejbalu v Ostravě, který se bude hrát od soboty do 28. června. Ambasadorem šampionátu je hokejová hvězda David Pastrňák, který se v minulosti představil i v hokejbalové extralize v dresu Karviné. Jestli se během turnaje v Ostravar Aréně kanonýr Bostonu objeví, zatím není jisté.
„Probíhala nějaká jednání, která jsou zahalena rouškou tajemství,“ řekl na tiskové konferenci v Ostravě na adresu hvězdy Bostonu předseda organizačního výboru MS Jaroslav Pikula.
Pastrňák zval fanoušky na videu natočeném pro Českomoravský svaz hokejbalu (ČMSHB) už v dubnu. „Zdravím všechny hokejbalové fanoušky. Chtěl bych vás pozvat na mistrovství světa v Ostravě a doufám, že dorazíte podpořit všechny kluky v hojném počtu tak, jak to umíme jen my Češi fandit. Kdo ví, třeba se tam uvidíme,“ lákal Pastrňák.
Celkově 16. světový šampionát se bude konat v Česku počtvrté. Mužský tým v roce 1998 v Litoměřicích i o 11 let později v Plzni získal zlato. V roce 2017 v Pardubicích byl třetí. Ženy doma v Plzni dosáhly na bronz a v Pardubicích slavily dosud jediný triumf.
Šampionát před devíti lety také stanovil divácké rekordy. Mužské semifinále mezi Čechy a Slováky tehdy navštívilo 7592 příznivců a ženské finále Česka s USA 3256 fanoušků. Celkově tehdy na šampionát zavítalo 72 520 diváků.
„Zavázali jsme se k tomu, že v prostředí Ostravy a Moravskoslezského kraje vytvoříme velký sportovní event, který i pro naši organizaci je z mého pohledu tím největším, který kdy hokejbal organizoval. Doufám, že tvrdá práce se zúročí v zážitek, na který se bude nejenom tady v kraji a ve městě vzpomínat, ale i v celé České republice a celé hokejbalové komunitě,“ uvedl předseda ČMSHB Ondřej Průša.
Interním cílem je překonat předchozí šampionát 2017 v Pardubicích. „Samozřejmě je trošičku jiná doba, ale já si myslím, že bychom měli atakovat hranici kolem čtyřiceti tisíc fanoušků. Pokud by se nám podařilo překonat dosavadní rekord v počtu diváků na jedno utkání, tak budeme za to rádi. Věříme, že Ostrava je to místo, kde se to může povést. A stejně tak máme představu, že bychom překonali rekord na ženské utkání,“ konstatoval Průša.
„Myslím si, že Ostrava už několikrát dokázala, že tohle umí. Když se vrátíme rok zpátky a podíváme se do mistrovství světa žen ve florbale, tak si myslím, že tam jsme předvedli něco, co bychom mohli zopakovat i v tomto roce. Já se na to strašně těším. Myslím si, že Ostrava hokejbalem žít bude,“ uvedl primátor Ostravy Jan Dohnal. Turnaj má rozpočet 24 milionů korun, město Ostrava a Moravskoslezský kraj na něj přispívají shodně čtyřmi miliony.