Choupenitch zazářil na Grand Prix v Limě, domů si odveze bronz

Skvělá zpráva z Peru! Fleretista Alexander Choupenitch obsadil třetí místo na Grand Prix v Limě. Jeho tažení skončilo až v semifinále, kde nestačil na Guillauma Bianchiho, kterému podlehl 10:15. Ital si poté ve finále poradil 15:12 s Kirillem Borodačovem z Ruska.
Choupenitch označil bronzovou medaili z Peru za opravdu vydřenou. „Extrémně náročné podmínky, fakt dlouhý den se spoustou zápasů, v Limě bylo navíc neskutečné horko. Měl jsem i špatnou noc, spal jsem málo a už v 7:30 jsme byli v hale,“ popsal na Instagramu.
Z třetího místa měl i proto velkou radost. „Hlavně dva závody po sobě mít medaili na Grand Prix, to je super. A věřím, že v další části sezony to bude ještě lepší a že přivezeme ještě cennější medaile,“ dodal.
Jako pátý muž světového žebříčku začal rovnou v hlavní soutěži a těžký los měl hned v prvním kole, ve kterém se utkal s o pět let starším Italem Alessiem Foconim. Exmistra světa i Evropy porazil v prodloužení 14:13.
V dalším kole vyřadil český reprezentant někdejšího juniorského světového šampiona Damiana Rosatelliho rovněž z Itálie (15:13), v osmifinále poté Němce Luise Kleina 15:11 a ve čtvrtfinále 15:13 Kjosukeho Macujamu z Japonska.
„Bylo to náročné vlastně od prvního zápasu, kdy jsem měl fakt těžký los. S Němcem jsem pak musel otáčet nepříznivý stav 7:11, ve čtvrtfinále s Japoncem Macujamou jsem také prohrával 7:10,“ připomněl Choupenitch.
O postup do finále se bronzový medailista z olympijských her v Tokiu utkal s Bianchim, se kterým prohrál v semifinále únorové Grand Prix v Turíně. Ani tentokrát však na světovou dvojku nestačil.
Choupenitch vedle dvou třetích míst z Grand Prix v této sezoně vyhrál listopadový turnaj Světového poháru na Mallorce. Na Grand Prix dosud v kariéře získal sedm medailí, čtyřikrát byl třetí a třikrát druhý.