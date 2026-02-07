Italské Grand Prix v Turíně Alexanderu Choupenitchovi sedí. Tentokrát na něm český fleretista vybojoval bronz, když nestačil v semifinále na domácího Guillaumeho Bianchiho. Druhý muž světového žebříčku zvítězil 15:12, ve finále pak přemohl i Američana Nicka Itkina a připsal si premiérový triumf v GP.
Choupenitch se v Turíně opět blýsknul třetím místem
Choupenitch je v pořadí FIE pátý, nemusí proto absolvovat kvalifikaci a v Turíně vyřadil čtyři soupeře. Postupem do semifinále získal ve městě na severozápadě Itálie cenný kov už čtvrtým rokem po sobě. Sérii v Turíně zahájil bronzem v roce 2023 a v předchozích dvou letech byl stříbrný. Z Grand Prix má jednatřicetiletý šermíř už šest medailí, ta nejcennější mu ale stále chybí. V roce 2014 byl ještě třetí v Benátkách a rok nato druhý v Šanghaji.
Choupenitch, který v listopadu na Mallorce vybojoval premiérový titul ve Světovém poháru, dlouho turnajem hladce procházel. Na jeho fleretu skončili postupně Američan Luao Yang (15:10), světová dvacítka Davide Filippi z Itálie (15:11), jedenáctý muž žebříčku Dániel Dósa z Maďarska (15:9) a ve čtvrtfinále Šunsuke Baba z Japonska (15:8).
Bronzového olympijského medailistu z Tokia 2021 zastavil až Bianchi, který ukončil vyrovnaný a nervózní duel na začátku poslední tříminutovky. Hvězdný Ital, dvojnásobný mistr světa v týmové soutěži, připravil Choupenitchovi v poslední době několikátou hořkou porážku.
Brněnský rodák s Bianchim prohrál například loni při obhajobě bronzu v osmifinále mistrovství Evropy, kde pak Bianchi získal titul, a ve finále Světového poháru v Káhiře či předloni v osmifinále na olympijském turnaji v Paříži.
Na SP kordistů v Heidenheimu neuspěl český tým. Sestava s dvěma členy bronzového družstva z předloňské olympiády Jakubem Jurkou a Martinem Rubešem, které doplnil Jonáš Waller, podlehla hned v úvodním kole Korejcům 40:45 a byla klasifikována na 18. místě. Korejci prohráli až ve finále s Francií.