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Choupenitch staví titul mistra světa i nad olympijský bronz


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK
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Choupenitch poprvé zakončí sezonu jako světová jednička
Zdroj: ČT sport

Před pěti lety na olympijských hrách sice šermíř Alexander Choupenitch vybojoval bronz, čerstvý titul mistra světa však považuje za největší úspěch kariéry. Dvaatřicetiletý fleretista se v sobotu v Hongkongu zapsal do historie českého šermu jako první mužský šampion.

„Je to určitě největší úspěch kariéry. Paralelně s tím jsem vyhrál celkové hodnocení Světového poháru, takže tyhle dva výsledky jsou určitě nejvíc, co jsem mohl dokázat,“ uvedl Choupenitch.

„Není to o tom, že jsem změnil jednu věc, ale že jsem tvrdě pracoval na tom, abych se pořád snažil být lepší a lepší. A teď se mi to povedlo v té nejlepší možné verzi. Všechno dozrává, jak má, všechno si to sedá,“ doplnil brněnský rodák.

Den před soutěží se přitom Choupenitch necítil dobře, dokonce prohrál i tréninkový zápas s reprezentačním kolegou Lvem Michaelem Holým.

V noci pak špatně spal, příliš mu nevyšel ani úvodní zápas, ale pak už se na planši cítil stále lépe. Pomohla mu víra v povedenou přípravu. Ve čtvrtfinále s Rusem Jegorem Barannikovem dlouho ztrácel, ale nakonec skóre otočil.

„Celý zápas jsem byl extrémně pozitivní. I když jsem prohrával 4:9, říkal jsem trenérovi, že je to v pohodě. Cítil jsem, že to, co dělám, není špatně, ale chce to jenom malou korekci,“ řekl svěřenec Itala Giovanniho Bortolasa.

V semifinále český šermíř zvítězil nad Maďarem Dánielem Dósou 15:8, ve finále pak deklasoval Itala Filippa Macchiho 15:2.

„Pořád jsem si pod maskou říkal zásah, další zásah, další akce. Nepolevit, odmakat na sto procent další akci. Pak už jsem vůbec nevnímal skóre, byl jsem v absolutním transu a jenom jsem cítil vzdálenost a zásahy, které jsem dával,“ popsala nová jednička světového žebříčku nebývale jednoznačný zápas o zlato.

Z mistrovství světa vybojoval Choupenitch pro český šerm cenný kov po dlouhých 41 letech a navázal na dosud jedinou šampionku z roku 1938 Marii Šedivou.

Choupenitch si na MS výrazně vylepšil osobní maximum v podobě dvou sedmých míst a po dvou evropských a jednom olympijském bronzu vybojoval další velkou medaili.

„Byl to můj sen pokusit se o to, být nejlepším na světě. Teď můžu říct, že se mi to povedlo. Je za tím obrovské množství práce, nejenom mojí, ale i ostatních,“ prohlásil milovník hudby, jenž už vydal několik rapových skladeb.

Nyní se těší na oslavy v Brně na Jakubském náměstí, příští týden jej čeká kemp s dětmi. Hodlá též fandit své přítelkyni a plavkyni Barboře Seemanové na mistrovství Evropy v Paříži. Zlatou medaili jen tak sundat nehodlá. „Zatím ji budu mít na krku, je mi s ní příjemně,“ uvedl se smíchem.

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