Ostatní

Choupenitch skončil na SP v Paříži šestý


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Alexander Choupenitch skončil šestý na Světovém poháru fleretistů v Paříži. Českého šermíře porazil ve čtvrtfinále neoblíbený soupeř Alexander Massialas ze Spojených států amerických. Kordista Jakub Jurka vypadl na Světovém poháru ve Spojených arabských emirátech o kolo dřív a byl dvanáctý.

Jednatřicetiletý Choupenitch obhajoval v Paříži loňskou semifinálovou účast a jako čtvrtý nasazený začal soutěž rovnou v pavouku pro 64 šermířů. Bronzový medailista z OH v Tokiu porazil postupně 15:5 Maďara Andora Máhalyiho, 15:10 Američana Marcella Olivarese a 15:7 Španěla Carlose Llavadora.

V boji o semifinále čekal Choupenitche jeho dlouholetý soupeř, o necelé dva týdny starší Massialas, s nímž od roku 2013 prohrál všech sedm zápasů. Stříbrný medailista z OH v Riu de Janeiro porazil brněnského rodáka naposledy právě loni v pařížském semifinále a dnes přidal osmou výhru, tentokrát výsledkem 15:8.

Člen bronzového týmu kordistů z OH v Paříži Jurka porazil na turnaji ve městě Fudžajra dva soupeře, stopku mu v boji o čtvrtfinále vystavil po výsledku 15:13 Egypťan Jusúf Šamal. Nejlepší z českých kordistek Veronika Bieleszová obsadila 56. pozici.

Přečtěte si také

Triumf v SP nad olympijský bronz. Největší výsledek kariéry, říká Choupenitch

19. 11. 2025

Triumf v SP nad olympijský bronz. Největší výsledek kariéry, říká Choupenitch

Premiérový zlatý triumf. Choupenitch ovládl Světový pohár na Mallorce

8. 11. 2025

Premiérový zlatý triumf. Choupenitch ovládl Světový pohár na Mallorce
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.