Alexander Choupenitch skončil šestý na Světovém poháru fleretistů v Paříži. Českého šermíře porazil ve čtvrtfinále neoblíbený soupeř Alexander Massialas ze Spojených států amerických. Kordista Jakub Jurka vypadl na Světovém poháru ve Spojených arabských emirátech o kolo dřív a byl dvanáctý.
Choupenitch skončil na SP v Paříži šestý
Jednatřicetiletý Choupenitch obhajoval v Paříži loňskou semifinálovou účast a jako čtvrtý nasazený začal soutěž rovnou v pavouku pro 64 šermířů. Bronzový medailista z OH v Tokiu porazil postupně 15:5 Maďara Andora Máhalyiho, 15:10 Američana Marcella Olivarese a 15:7 Španěla Carlose Llavadora.
V boji o semifinále čekal Choupenitche jeho dlouholetý soupeř, o necelé dva týdny starší Massialas, s nímž od roku 2013 prohrál všech sedm zápasů. Stříbrný medailista z OH v Riu de Janeiro porazil brněnského rodáka naposledy právě loni v pařížském semifinále a dnes přidal osmou výhru, tentokrát výsledkem 15:8.
Člen bronzového týmu kordistů z OH v Paříži Jurka porazil na turnaji ve městě Fudžajra dva soupeře, stopku mu v boji o čtvrtfinále vystavil po výsledku 15:13 Egypťan Jusúf Šamal. Nejlepší z českých kordistek Veronika Bieleszová obsadila 56. pozici.