Čeští mentálně handicapovaní pozemkáři dělají pokroky a chystají se na turnaj do Nizozemska

Pozemní hokej patří mezi pět nejsledovanějších sportů světa a počet jeho fanoušků se odhaduje na dvě miliardy. U nás sice zatím tak výlučnou pozici nemá, ale zato nabízí prostor i pro hráčky a hráče s mentálním handicapem. Česká reprezentace mentálně handicapovaných pozemních hokejistů a hokejistek se připravuje na Národní mistrovství Nizozemska.
Poslední přípravy týmu trenérky Karolíny Kříženecké probíhají v Rakovníku, kde před sedmi lety vznikl první český tým.
„Od prvního tréninku doposud jsme udělali velký posun. Podařilo se nám před rokem a půl založit i druhý tým v Praze na Slavii. Takže si můžeme říct, že si můžeme vybírat, že už máme dokonce první českou reprezentaci,“ přiblížila koučka.
V Česku jsou tedy zatím jen dva týmy, a tak neexistuje domácí soutěž. K poměření sil musí pozemní hokejisté do zahraničí. „Před čtyřmi lety jsme se zúčastnili Světových her v Berlíně. Tam jsme vyhráli náš první a zatím jediný zápas,“ uvedla Kříženecká.
I přesto, že se Čechům doposud podařilo vyhrát jen jedno utkání, zápal mají obrovský. „Výhodou týmu mentálně postižených sportovců je, že mají radost jak z výhry, tak z prohry,“ doplnila Kříženecká.
O další vítězství se česká reprezentace bude pokoušet třináctého a čtrnáctého června na Národním mistrovství Nizozemska.