Čeští korfbalisté dovolili Walesu jediný bod

Čeští korbalisté vyhráli na domácím evropském šampionátu svou základní skupinu a poperou se o postup do bojů o cenné kovy. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Po úvodním jasném vítězství nad Irskem 32:8, zvládli Češi klíčový duel s Anglií (18:17). Ve svém závěrečném střetnutí si poradili sebevědomě také s Walesem 16:1.
Svěřenci trenéra Edwina Boumana se nyní utkají v další fázi s Katalánskem a favorizovaným Nizozemskem. Cílem pořádající země je zisk jedné z medailí.
Vysílání ČT z ME v korfbalu
Vysílání ČT z ME v korfbalu
Pátek 16. října, 17:25: Česko – Irsko
Sobota 17. října, 17:20: Česko – Anglie
Neděle 18. října, 17:25: Česko – Wales
Úterý 20. října, 17:20: Česko – Katalánsko
Středa 21. října, 15:55: Nizozemsko – Česko
Čtvrtek 22. října, 18:55: utkání semifinále