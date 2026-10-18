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Čeští korfbalisté dovolili Walesu jediný bod


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Čeští korbalisté vyhráli na domácím evropském šampionátu svou základní skupinu a poperou se o postup do bojů o cenné kovy. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Po úvodním jasném vítězství nad Irskem 32:8, zvládli Češi klíčový duel s Anglií (18:17). Ve svém závěrečném střetnutí si poradili sebevědomě také s Walesem 16:1.

Svěřenci trenéra Edwina Boumana se nyní utkají v další fázi s Katalánskem a favorizovaným Nizozemskem. Cílem pořádající země je zisk jedné z medailí.

Vysílání ČT z ME v korfbalu

Pátek 16. října, 17:25: Česko – Irsko
Sobota 17. října, 17:20: Česko – Anglie
Neděle 18. října, 17:25: Česko – Wales

Úterý 20. října, 17:20: Česko – Katalánsko
Středa 21. října, 15:55: Nizozemsko – Česko
Čtvrtek 22. října, 18:55: utkání semifinále

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