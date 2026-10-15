Čechy učí korfbal, nyní je povede na ME. Je to nádherná hra, říká Edwin Bouman

Korfbal v Česku nepatří mezi velké sporty, změnit to alespoň trochu může nadcházející mistrovství Evropy. To v Prostějově, Otrokovicích a ve Zlíně začíná již v pátek a ČT sport u toho nebude scházet. Národní tým vede původem nizozemský trenér Edwin Bouman, který dlouhodobě žije v Česku a v minulosti dokonce za reprezentaci nastupoval.
V osmnácti letech se přihlásil na výjezd nizozemských korfbalistů, kteří jeli na turnaj do Českých Budějovic. Na jihu Čech potkal svou budoucí manželku a jeho život, nejen korfbalový, se změnil. Edwin Bouman se dokonce do České republiky přestěhoval, vystudoval zde vysokou školu, a dokonce hrál za národní tým. Před devatenácti lety mu dokonce pomohl ke světovému bronzu.
Nyní je Bouman hlavním trenérem týmu, který nastoupí na domácím mistrovství Evropy. Češi do něj vstoupí již v pátek utkáním proti Irsku, dále je čekají hráči a hráčky Anglie a poté Walesu. Pokud se vejdou mezi dva nejlepší týmy, postoupí do play-off. Finále je na programu v sobotu 24. října. „Chceme vyhrát co nejvíce zápasů, bojovat o placku. Aby jedna z těch tří zůstala v Česku,“ říká Bouman.
I kdyby to ale na cenný kov nevyšlo, svět, ani ten korfbalový, se nezboří. „Mým cílem je, abychom ukázali, jak je ten sport nádherný, jak můžeme hrát spolu a spolupracovat. A taky udělat fanouškům radost,“ dodává trenér české korfbalové reprezentace.
Vysílání ČT z ME v korfbalu
Vysílání ČT z ME v korfbalu
Pátek 16. října, 17:25: Česko – Irsko
Sobota 17. října, 17:20: Česko – Anglie
Neděle 18. října, 17:25: Česko – Wales
Úterý 20. října, 17:20: utkání čtvrtfinále
Středa 21. října, 15:55: utkání čtvrtfinále
Čtvrtek 22. října, 18:55: utkání semifinále