Češky získaly stříbro na halovém ME. Ve finále nestačily na Němky

České reprezentantky v pozemním hokeji prohrály ve finálovém zápase s výběrem Německa 2:5. Ve finálové premiéře se trefila Hajková s Přibíkovou. Čecháková se stala nejlepší gólmankou turnaje.
V historicky prvním finále vyzvaly Češky pozemní hokejovou velmoc Němky. Obhájkyně nezaváhaly a přesvědčivě zvítězily 5:2 čímž zkompletovaly mistrovský hattrcik.
Začátek zápasu vypadal pro svěřenkyně Tomáše Procházky slibně. Hned v úvodu po minutě a půl se prosadila z penalty Natálie Hájková. O tři minuty později vychytala Čecháková z penaltového puntíku Gerstenhöferovou.
Gólmanka předváděla skvělé zákroky. Bensové zmařila čistou šanci. Němky se dočkaly vyrovnání v posledních vteřinách první čtvrtiny. S číslem 27 se prosadila Philine Drummová akcí z trestného rohu.
Německý tlak se stupňoval a hráčky začaly využívat šance. Dvakrát se prosadila Charlotte Gerstenhöferová. Přidala se Hendrixová a kapitánka Poppová. Skóre upravila na závěrečných 2:5 Češka Veronika Přibíková.
I přes prohru se mluví o úspěchu. „Myslím, že můžeme být na sebe pyšné, že jsme to dotáhly do finále. To zlato by byla třešnička na dortu,“ prohlásila Hájková. „Je to historické stříbro, takže je to úspěch,“ uvedl trenér Procházka.
V závěrečném ceremoniálu se vyhodnocovaly i individuální ceny. Ocenění za nejlepší brankářku si odnesla Barbora Čecháková. „Je to něco neuvěřitelného, neznám lepšího gólmana,“ řekla o brankářce Hájková.
