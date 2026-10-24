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Český korfbal slaví bronz na ME


24. 10. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
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Sestřih utkání o bronz na ME v korfbalu Česko – Německo s ohlasem
Zdroj: ČT sport

Česká korfbalová reprezentace vybojovala na domácím mistrovství Evropy bronz. Češi v utkání o 3. místo porazili Německo 20:12.

Češi německý tým dobře znají. Očekávali tedy dobrou obranu, kterou jejich soupeři opravdu předvedli.

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Ohlasy a fragmenty utkání o bronz na ME v korfbalu
Zdroj: ČT sport

Národní tým měl své útoky dobře zorganizované, koše mu ale aspoň zpočátku nepadaly a Němci byli v půlce zápasu na dostřel. Před početnou domácí kulisou však Češi trpělivě pokračovali v nastaveném výkonu.

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Záznam utkání o bronz na ME v korfbalu
Zdroj: ČT sport

Nejlepšími českými střelci byli Lukáš Holík a Sofie Vojnová se čtyřmi koši, třikrát se prosadil Petr Šnajdr.

„Jsme hrozně rádi, že jsme to dotáhli. Děkujeme všem fanouškům za obrovskou podporu. Byl to náš dlouhodobý cíl získat medaili, to se povedlo, jsme šťastní,“ poznamenal Holík.

Češi tak vybojovali cenný kov po dlouhých šestnácti letech. „Oslavy budou obrovské,“ dodal s úsměvem Holík.

Česká reprezentace do sbírky z evropských šampionátů přidala třetí bronz, jejím největším úspěchem je stříbro z roku 2002 ze Španělska. I desátý titul získalo Nizozemsko, které dominuje od prvního turnaje v roce 1998. Ve zlínském finále porazilo Belgii suverénně 27:12.

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