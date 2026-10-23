Korfbalová reprezentace podlehla Belgii a bude hrát na ME o bronz

Korfbalová reprezentace v semifinále domácího evropského šampionátu nestačila na Belgii a po porážce 14:26 si zahraje v sobotu s Německem o bronz.
Poté, co série nešťastných okolností posunula začátek utkání téměř o hodinu, se již po osmi sekundách prosadil Petr Pešák a poslal domácí do vedení. Belgie ale okamžitě odpověděla z trestného hodu.
Česká reprezentace dokázala se soupeřem svádět vyrovnané fyzické souboje, získávat míče a vytvářet si střelecké příležitosti. Hrálo se ve vysokém tempu, český útok ale postupně začal narážet na důraznou belgickou obranu a několik slibných situací pod košem zůstalo nevyužito.
Třetí čtvrtina skončila za stavu 9:20 a o postupujícím do finále bylo rozhodnuto. Češi v poslední čtvrtině přidali ještě pět košů, Belgičané šest.
Rozhodujícím faktorem zápasu tak byla produktivita. Zatímco Belgičané příležitosti proměňovali, Češi se na každý koš výrazně nadřeli.
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