O slovní přestřelce mezi švédskými a kanadskými curlery se toho od pátečního večera proneslo už hodně. Kanaďan Marc Kennedy se po odhodu ještě jednou dotkl prstem kamene a Švédové si to nechtěli nechat líbit. Tým Niklase Edina nakonec odešel poražen, rozhodčí námitky nereflektovali. Skip českého týmu měl o situaci jasno.
EXKLUZIVNĚV curlingové roztržce má Klíma jasno. Jsem zcela na straně Švédů, prohlásil k incidentu
Švédové v pátečním utkání upozornili rozhodčí, že Kennedy se pokusil kamene dotknout za hranicí hog line, což by bylo zakázané.
„Zřejmě je v pořádku dotknout se kamene za hog line,“ poznamenal ironicky Oskar Eriksson. „Kdo to udělal?“ opáčil Kennedy. „Ty nevíš? Stalo se to dvakrát,“ kontroval Eriksson. „A kdo to udělal? Já ani jednou, na*er si,“ přitopil Kennedy. „Neudělal jsi to ani jednou? Tak já ti po zápase ukážu video,“ odpověděl klidný Švéd.
Kennedy po vítězství vystupoval sebevědomě: „Oskar se nás snažil nařknout z podvádění. To se mi nelíbilo, curling hraji profesionálně 25 let. Na hog line jsou kontrolky a on nás pořád obviňuje z podvádění. Tak jsem mu řekl, kam si to může strčit.“
Ďábel tkví v pravidlových nuancích. Kámen musí být jasně uvolněn z ruky předtím, než dosáhne hog line. Pokud tak hráč neučiní, je kámen okamžitě odstraněn ze hry. Ze záznamu je patrné, že konkrétní zachycený případ byl na hraně.
Další pravidlo říká, že pokud dotek s pohybujícím se kamenem způsobí tým, kterému patří, dotčený kámen je okamžitě odstraněn ze hry. Dvojitý dotek osoby, která kámen odhazuje, se před hog line nepovažuje za porušení pravidel. Jenže Švédové si vykládají povolený dvojdotek pouze s držadlem kamene. Podle Světové curlingové federace k porušení pravidel nedošlo.
Klíma: Kanaďané to dělají dlouhodobě
Skip českého týmu stojí jednoznačně za Švédy. „Myslím si, že to není nějaké ublížené, že by prohrávali, protože Kanaďané tímhle způsobem ta pravidla porušují, dělají to dlouhodobě,“ všiml si Klíma. „A kdo jiný než nejlepší tým všech dob by se měl ozvat,“ dodal.
„Jsem zcela na straně Švédů. Je to pravidlo, které je podle mého názoru jasně napsané. Kanaďané ho dlouhodobě porušují. A dlouhodobě to nikdo moc neřeší, nikdo se neozývá, ale ono to trošičku pomáhá. (…) Zachránit jeden dva kameny tímhle způsobem je v konečném součtu hrozně moc,“ zdůraznil Klíma.
„Aféra bude mít ještě nějaké trvání, neutichne během chvíle,“ odhadl curlingový expert ČT sport Karel Kubeška. „Druhou stranou věci je velmi ostrá reakce Marca Kennedyho, která se zdá nikoli úměrná a nikoli v souladu s curlingovými pravidly,“ dodal.
Jedním z dovětků například je, že Kennedy po sobotním zápase se Švýcarskem odmítl dát rozhovor švédské televizi.