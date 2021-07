Spojené státy byly nad síly českého týmu. Reprezentace prohrála o 35 bodů a na turnaji končí

Tým USA ukončil české šance na postup do čtvrtfinále

"Myslím, že první půli jsme hráli úžasně. Druhý poločas nám došly síly," uvedl trenér českého týmu Ronen Ginzburg a ocenil přístup svých svěřenců. "Například Tomáš Satoranský se potýká čtyři až pět dní se zraněním. Neznám moc basketbalistů, kteří by s takovým zraněním hráli," poznamenal.

Satoranský uvedl, že ho od konce úvodního zápasu s Íránem trápí třísla. "Musel jsem se s tím nějak vyrovnat. Je to zranění, které potřebuje čas, ale ten tady nemáte. Je to olympiáda, nechtěl jsem v tom spoluhráče nechat. Ani jsem nepřemýšlel o tom, že bych nehrál," řekl český kapitán. Američany považuje za největší favority na olympijské zlato. "Ale nebudou to mít lehké, jak ukázal už zápas s Francií," připomněl úvodní porážku výběru USA.

Američané, kteří obhajují triumf z minulých tří olympiád a ovládli patnáct z dosavadních 19 olympijských turnajů, doplnili ve čtvrtfinále Francii, Austrálii, Itálii, Slovinsko a Španělsko. Svou výhrou navíc zajistili postup ze třetí pozice skupiny B Německu a nedělnímu vítězi duelu mezi domácím Japonskem a Argentinou.

Nejlepším střelcem Američanů byl s 27 body Jason Tatum. Kevin Durant se díky dvaceti třem bodům stal historicky nejlepším střelcem USA na olympijských hrách, když překonal Carmela Anthonyho. V českých barvách se nejvíce dařilo rodilému Američanovi Blakeu Schilbovi se 17 body. Ondřej Balvín dal o dva body méně, Jan Veselý třináct a Tomáš Satoranský dvanáct bodů.

Český tým si zopakoval souboj s USA z předloňského mistrovství světa v Číně. V Šanghaji na úvod šampionátu prohrál 67:88, ale nakonec obsadil historické šesté místo, zatímco výběr legendárního trenéra Gregga Popoviche byl o jednu příčku horší.

Výběr kouče Ronena Ginzburga vstupoval do zápasu s vědomím, že k postupu do čtvrtfinále může prohrát o jeden či za určitých okolností o dva body. K uchování naděje mohl podlehnout maximálně o 31 bodů. Na zvučného soupeře nastoupil bez ostychu, vedl 9:2 a přinutil trenéra Popoviche k oddechovému času. Češi především díky Schilbovým jedenácti bodům v první čtvrtině vyhráli úvodní část 25:18.

Pak Američané zpevnili obranu, kde se opírali hlavně o Jaysona Tatuma. Po trefách Draymonda Greena favorit nejprve snížil a následně díky dvěma rychlým trojkám Kevina Duranta zápas otočil na 37:33. Po čtrnácti odehraných minutách to bylo vůbec poprvé, co favorizovaný celek složený z hráčů NBA vedl. Češi se však nevzdávali, pod košem využívali důrazu Balvína a Veselého. Poločasové skóre trojkou sedm sekund před sirénou upravil na 43:47 z českého pohledu Schilb.

Náskok Američanů ale postupně narůstal. Českému týmu se přestalo střelecky dařit a v závěru třetí a na začátku čtvrté čtvrtiny Američané zaznamenali třináctibodovou šňůru, po níž odskočili 86:60. Šest minut před koncem to už bylo o třicet bodů (64:94). Střelecké představení Američanů pokračovalo až na konečných 119:84.