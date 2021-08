Předseda NSA Neusser: Zástupci ČOV podváděli po příletu "covidového speciálu" do Tokia

"Slyšel jsem od sportovců, že speciál doletěl do místa dějiště a v momentě, když na letišti zjistili (zástupci ČOV), že jeden z pasažérů byl pozitivně testován, tak podle mých informací zaměnili takzvaný seating list, to znamená pořadí pasažérů, a nahlásili japonské hygieně úplně někoho jiného, než kdo seděl vedle pozitivního doktora Voráčka," prohlásil Neusser.

Neusser, který měl být před svým jmenováním do čela NSA protikandidátem Jiřího Kejvala ve volbě předsedy ČOV, od začátku výbor velmi ostře kritizuje za nezvládnutí letu speciálem, v němž se nakazila covidem-19 hned čtveřice českých sportovců.

Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou, cyklista Michal Schlegel a stolní tenista Pavel Širuček o olympijské hry přišli. Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner mohli hrát až od druhého utkání a vinou úvodní kontumace vypadli ve skupině.

Prvním oficiálním nakaženým byl lékař Vlastimil Voráček.

Okolnosti letu už prošetřil ČOV, který konstatoval, že k žádným systémovým pochybením na palubě letadla nedošlo. Potvrdily se pouze informace, že se na palubě olympijského speciálu důsledně nedodržovalo zakrytí dýchacích cest. Přestože v podobném duchu hovoří i závěry hygieny, Neussser vyšetřování ČOV dle vlastních slov nebere příliš vážně.

"Vnitřní šetření Českého olympijského výboru mě opravdu pobavilo. Už to, že ČOV chtěl vyšetřovat sám sebe, mi přišlo postavené na hlavu. Myslím si, že i českým občanům to přišlo trochu divné, že by sám sebe měl vyšetřovat orgán, který pochybil," prohlásil předseda NSA.