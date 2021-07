O čtvrtém místě se nám ani nesnilo, radoval se Šimánek

Svěřenci trenéra Michala Vabrouška si tak připsali největší úspěch v kariéře.

"Čtvrté místo na olympiádě, o tom se nám ani nesnilo. Před tím, než jsme sem jeli, určitě ne, ani když jsme začínali jezdit," radoval se Šimánek. Věděli, že na medailisty výkonnostně nemají. "Já si myslím, že to dopadlo tak, jak to dopadnout mělo. Prostě vyhráli ti nejlepší, před námi byli ti nejlepší na světě, co jsou," poznamenal Vraštil.