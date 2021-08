Dostál zase neodjede z Her s prázdnou. Se Šloufem vypádlovali bronz

Dostál má medaili i ze třetích Her. Závod si budu pamatovat, říká Šlouf

Osmadvacetiletý Dostál má již čtvrtou olympijskou medaili. V Londýně 2012 získal bronz na čtyřkajaku, který obhájil o čtyři roky později v Riu de Janeiro. V Brazílii si dojel také pro stříbro na singlkajaku. O dva roky mladší Šlouf se prosadil na stupně vítězů při své olympijské premiéře.

"Mám obrovskou radost. Nejen za sebe, ale za to, že se nám na deblu povedlo udělat takový výsledek, protože v partě dvou kamarádů je to ještě mnohem víc," prohlásil Dostál. "Medaile skončí jednou v šuplíku, ale ten závod si budu pamatovat. Vnímal jsem, jak nám to jede, jak se povedl start," dodal Dostálův parťák Šlouf.

Čeští reprezentanti postoupili do finále ze čtvrtého místa v semifinále a v úvodu jízdy o medaile se drželi na šestém místě. V polovině trati se posunuli na čtvrtou pozici a s dalšími dvěma posádkami bojovali o stříbro a bronz. Vítězní Australané měli sekundový náskok. Dostál se Šloufem sice v závěru nestačili na Hoffa se Schopfem, ale dokázali porazit maďarskou dvojici Bence Nádas, Bálint Kopasz.

Carringtonová potřetí zlatá

Již třetí zlatou medaili získala v Tokiu novozélandská kajakářka Lisa Carringtonová, která dnes ovládla závod na 500 metrů a navázala na triumfy na trati 200 metrů a na deblkajaku na 500 metrů. Dvaatřicetiletá hvězda rychlostní kanoistiky ukončila vítěznou olympijskou sérii Danuty Kozákové z Maďarska, která usilovala o třetí výhru na pětistovce v řadě. V Japonsku ale skončila až čtvrtá.

Historicky první rychlostní kanoistkou, která získala na olympijských hrách zlatou medaili, se stala devatenáctiletá Američanka Nevin Harrisonová. Ve finále závodu na 200 metrů porazila šestinásobnou světovou šampionku na této trati Laurence Vincentovou-Lapointeovou z Kanady, bronz získala Ukrajinka Ljudmila Luzanová.

Závod kajakářů na 200 metrů ovládl Maďar Sándor Tótka a získal první olympijskou medaili v kariéře. Před pěti lety v Riu byl čtvrtý. Obhájce prvenství Liam Heath z Velké Británie byl třetí. V 36 letech vybojoval čtvrtou medaili na Hrách.