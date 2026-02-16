Norský lyžař Atle Lie McGrath měl slalom výborně rozjetý a po prvním kole vedl o 59 setin sekundy před Loicem Meillardem. Ve druhé jízdě však ještě před prvním mezičasem po chybě vypadl a jeho naděje na mimořádný výsledek se rozplynuly. Zklamání po dojezdu dával najevo pozoruhodným způsobem.
Slalomář McGrath po slibném úvodu závod nedokončil. Hned po vypadnutí se vydal k lesu
Pětadvacetiletý rodák z Vermontu odhodil hůlky za ochranné sítě a pak se sám vydal mimo trať. V přezkáčích v hlubokém sněhu došel až k lesu, kde si na chvíli lehl do sněhu. Jako první k němu dorazil člen zdravotnického týmu, aby se ujistil, že je v pořádku.
McGrath se následně na policejním sněžném skútru dostal do cílového prostoru, s novináři však bezprostředně po závodě nemluvil. Přibližně po dvou hodinách se se zástupci médií sešel v hotelu.
„Myslel jsem, že budu mít chvilku klidu. To se ale nestalo, protože fotografové a policie mě v lese našli. Ale já prostě potřeboval nějaký čas sám pro sebe,“ řekl McGrath.
Na olympiádě si vítěz pěti slalomů Světového poháru procházel těžkým obdobím, v den slavnostního zahájení her mu zemřel dědeček. Úřadující vicemistr světa na jeho počest závodil s černou páskou na levé paži.
„Za normálních okolností dokážu vidět věci v dobré perspektivě. Když nezajedu dobře, aspoň si můžu říct, že jsme já a moje rodina zdraví a lidé, které miluju, jsou tady. Takže je to fajn, ale tentokrát to nebyl ten případ. Přišel jsem o člověka, kterého jsem moc miloval, a kvůli tomu je to hodně těžké,“ řekl.
S McGrathem soucítili jeho soupeři a týmoví kolegové. „Člověku to trhá srdce. Udělal všechno skvěle. První jízda mu vyšla výborně a mířil za olympijským zlatem. Šlo to dobře a najednou je to za 15 sekund pryč,“ řekl Nor Timon Haugan, jenž skončil čtvrtý. „To, čím si prošel posledních deset dvanáct dnů, bylo opravdu náročné. Byl hodně smutný. Pak se to začalo zlepšovat, ale přišel dnešek... Budeme ho dnes muset hodně podpořit,“ dodal.
V rozhovoru s novináři už ale byl McGrath schopen se svému chování zasmát. „Svůj čas v lese už jsem si odbyl. Teď budu trávit čas s lidmi, které miluju, a to je všechno, co potřebuju,“ dodal.