Sdruženář Konvalinka k rozhodnutí MOV: Devastující zpráva, převrátil se mi život

Za zdrcující zprávu, která mu převrátila život naruby, označil sdruženář Jiří Konvalinka úterní rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru vyřadit z programu zimních olympijských her severskou kombinaci. Na OH v roce 2030 ve Francii nebudou sdruženáři závodit poprvé od premiérových ZOH v Chamonix 1924.
„Je to čerstvá novina, takže to ještě vstřebávám. Snažím se to nějak zpracovat, ale zatím je to marné,“ posteskl si. Připustil, že sdruženáři budou pokračovat na světových šampionátech a ve Světovém poháru, nicméně vyškrtnutí z olympijských her je pro něj šok. „Pro mě jako sportovce je to velká škoda a velký otazník nad budoucností, protože největším snem každého sportovce je dostat se na olympijské hry, reprezentovat svojí zemi pod kruhy. A to nám právě sebrali,“ prohlásil český reprezentant v emočně laděném prohlášení ze soustředění v Rakousku. Dodal, že atmosféra v celém týmu se po oznámení MOV změnila k horšímu.
Argument o klesající popularitě tohoto sportu Konvalinka nebere. „Já osobně jsem byl na olympijských hrách v Itálii, ze kterých jsem odjížděl s velmi dobrým pocitem a nadějí v srdci, že tento sport přežije, když jsem viděl ty kulisy, fanoušky, lidi, co mi psali. Vlastně všem se to líbilo. Všichni byli spokojeni,“ prohlásil.
V severské kombinaci na OH byl problém s genderovou vyvážeností, jako v jediném sportu nestartovaly na Hrách v kombinaci ženy. Ale i u nich byla patrná rostoucí konkurence. Konvalinka k tomu poznamenal, že se sdruženáři snažili pro propagaci svého sportu udělat maximum a snažili se o genderové vyvážení, aby se ženy dostaly také na olympijské hry.
„Opravdu vše, co se po nás chtělo, jsme splnili. Ženy mají ve Světovém poháru velké zastoupení ze spousty zemí. Vlastně je jich více, než se očekávalo. Ale stejně nakonec rozhodnutí bylo proti nám, takže pro mě to je dosti šokující i z tohoto hlediska,“ nechápe rozhodnutí MOV Konvalinka. „My můžeme mít čisté svědomí, že jsme fakt udělali všechno,“ dodal s tím, že je v neustálém kontaktu s ostatními sportovci a s lidmi od FIS a všichni jsou spolu zajedno.
V závěru poděkoval všem za podporu. „Aktuálně to je těžké sousto na skousnutí, ale budeme se snažit s celým týmem neklesat na mysli a jet na mistrovství světa, Světové poháry a další závody. Dělat pro to maximum a uvidíme, co nám přinese zítřek. Držte nám palce, budeme to potřebovat,“ uzavřel.