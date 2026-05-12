Červnová Olympiáda dětí a mládeže bude mít centrum na pražském Výstavišti

Pražské Výstaviště se v červnu 2026 promění v největší sportovní a komunitní centrum v historii své existence. Od 21. do 25. června bude hostit klíčovou část programu Olympiády dětí a mládeže 2026, která se v hlavním městě uskuteční vůbec poprvé. Do Prahy dorazí téměř 4500 mladých sportovců ze všech 14 krajů, aby poměřili síly ve 23 sportovních disciplínách. ČT sport a ČT sport plus nabídne z akce řadu přímých přenosů a studií.
Výstaviště Praha bude hlavním centrem her – místem, kde se sportovní výkony propojí s atmosférou velké společenské události. V areálu proběhne šest sportovních disciplín, kompletní doprovodný program a medailové ceremoniály, které se budou konat každý večer od pondělí do pátku u Křižíkovy fontány.
Podobu cenných kovů navrhl student Vysoké školy uměleckoprůmyslové Anton Jablonskij. „Jedná se o inspiraci vavřínovým věncem, inspirovala mě ta repetitivnost při skládání,“ uvedl. „Vždy se hrozně těším, co pořadatelský kraj připraví. Myslím si, že ty pražské medaile se opravdu velice povedly,“ dodal prezident projektu Olympiády dětí a mládeže Filip Šuman.
Olympijský dům i doprovodný program budou přístupné zdarma a bez registrace. Výstaviště zve všechny návštěvníky, aby přišli zažít olympijskou atmosféru, fandit mladým sportovcům a užít si bohatý program. U škol je v plánu pouze základní evidence.
Areál bude rozdělen na sportovní a volnočasové zóny, doplněné o informační místa, navigaci a posílené bezpečnostní týmy. Výstaviště je dlouhodobě zvyklé na akce s vysokou návštěvností, proto je připraveno na tisíce návštěvníků denně.
Praha bude Olympiádu dětí a mládeže hostit poprvé v historii a s tím se pojily určité organizační výzvy. „Musíte sehnat ubytování pro více než 4500 účastníků, ale díky skvělé spolupráci s univerzitami a našimi středními školami, které mají domovy mládeže, jsme to zvládli,“ řekl pražský radní pro školství Antonín Klecanda.