V Liberci startuje Olympiáda dětí a mládeže. Je to nejlepší propagace sportu, uvedl Půta

"Když jedeme na olympiádu (dospělých) a je plné letadlo sportovců, tak se vždy zeptáme: 'Ruku nahoru, kdo z vás někdy soutěžil na olympiádě dětí a mládeže?' A dřív, třeba před deseti lety, to bylo pár rukou, ale teď už je to většina," řekl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

"Dnes si hodně stěžujeme na to, že děti koukají do telefonů, tabletů, počítačů a málo sportují. Tak tady budou mít nejlepší reprezentanty z jednotlivých krajů, budou se moct jít podívat na jednotlivé disciplíny. Je to poslední školní týden, abychom oslovili všechny školy, aby se na sportoviště přišli podívat. Myslím, že je to nejlepší propagace sportu jako takového," dodal Půta.

Česká televize nabídne prostřednictvím ČT sport a webu ctsport.cz kontinuální vysílání z Olympiády dětí a mládeže. Program ODM odstartuje slavnostním zahájením v neděli od 17 hodin, soutěžit se pak bude od pondělí do čtvrtka.