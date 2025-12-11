Ruští biatlonisté se u sportovní arbitráže CAS domáhají účasti na únorových zimních olympijských hrách. Podali odvolání proti vyloučení z kvalifikačních soutěží podobně jako sáňkaři a lyžaři, kteří už s obdobnými podněty uspěli. Mezinárodní federace IBU ale podle dřívějšího vyjádření viceprezidenta Jiřího Hamzy účast ruských biatlonistů ani v neutrálních barvách na ZOH nepřipustí.
Ruští biatlonisté chtějí po vzoru sáňkařů a lyžařů na ZOH
„IBU dnes byla vyrozuměna CAS, že Ruská biatlonová unie (RBU), Ruský paralympijský výbor a osm ruských biatlonistů a parabiatlonistů podalo žádost k arbitráži,“ uvedla IBU v prohlášení na webu. „IBU stojí za demokratickým rozhodnutím kongresu IBU o pozastavení činnosti RBU a jejích sportovců, které bylo učiněno na základě pádných právních důvodů,“ dodala IBU a zdůraznila, že její pravidla pro soutěže a stanovy unie neumožňují variantu startu neutrálních sportovců.
CAS nedávno rozhodl, že sportovci z Ruska a Běloruska se mohou jako neutrální zapojit do lyžařských a snowboardových kvalifikací, pokud splní požadavky Mezinárodního olympijského výboru. Podmínky jsou obdobné jako pro loňské letní olympijské hry v Paříži, neutrální sportovci nesmějí podporovat ruskou agresi na Ukrajině a mít vazbu na armádu. Totéž postavení jako lyžaři nyní žádají biatlonisté.
Čas se jim ale krátí, olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo začnou už za necelé dva měsíce.
Vedení světového biatlonu podle Hamzy trvá na striktním vyloučení sportovců z Ruska a Běloruska kvůli pokračující válce na Ukrajině. Většina účastnických míst pro ZOH se v biatlonu rozdělila podle výsledků minulé zimní sezony. Zbývá 12 míst pro muže a 12 pro ženy pro jednotlivce z dosud nekvalifikovaných zemí, která budou přidělena podle žebříčku IBU k 18. lednu 2026.
Hamza považuje za nemožné, aby na ně ruští biatlonisté dosáhli. „Důležité je, že kongres IBU odebral ruskému svazu členství v IBU. Nemohou si tedy vyjet ani ta poslední místa, která budou opět přidělována jednotlivým zemím. Nejprve by se totiž musel uskutečnit kongres IBU, který by Rusku opět odhlasoval alespoň provizorní členství v IBU. Proto si jejich start na olympiádě neumím technicky představit,“ řekl Hamza koncem listopadu těsně před začátkem biatlonové sezony.