Životní závod prožil v Cortině německý sáňkař Max Langenhan. V každé ze čtyř jízd překonal traťový rekord a s velkým náskokem vybojoval své první olympijské zlato. Triumf slavil v Německém domě dlouho do noci, druhý den si ale postěžoval, že přenosy ze závodů sáňkařů nestojí za nic.
Záběry z koryta nestojí za nic, stěžuje si olympijský vítěz Langenhan
„Asi mě za to ukřižují, ale mám-li být upřímný, tak televizní přenos od Mezinárodního olympijského výbor je fakt špatný,“ prohlásil podle deníku Bild šestadvacetiletý sáňkař. „Snad s tím něco udělají alespoň na závody bobistů. Ty záběry úplně zkreslují celkový charakter trati,“ dodal.
Narážel tím na fakt, že některé úseky dráhy nebyly v přenosech vůbec zachyceny, takže diváci přicházejí o rozhodující momenty závodu. Typickým příkladem je podle něj situace z první jízdy Felixe Locha, jehož drift ve čtvrté zatáčce televize vůbec neukázala.
Problém se navíc podle Langenhana netýká jen fanoušků, ale i sportovců, kteří po každé jízdě analyzují její průběh. Těžko ale něco hodnotit, když to na videu nevidíte.
„Je to trochu škoda, když se do přenosu nacpe tolik peněz a takhle se promarní příležitost. A upřímně řečeno – z každého Světového poháru byly ty záběry lepší,“ nešetřil Langenhan kritikou na adresu společnosti Olympic Broadcasting Services (OBS), která přenosy zajišťuje a je dceřinou společností Mezinárodního olympijského výboru.
Langenhan sice oceňuje, že se používají atraktivní záběry ledového koryta z dronu, ale i tady má výhrady. „Aby ty záběry byly opravdu dobré, musíš ten dron v helmě slyšet. Tady je prostě příliš daleko, což ale zřejmě souvisí s bezpečnostním opatřením,“ připouští.