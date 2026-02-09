Vláda potvrdila, že paraolympionici dostanou odměny za medaile z Milana a Cortiny d'Ampezzo stejné jako olympionici. Po jednání kabinetu o tom informoval ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Původně plánovala vláda paralympionikům vyplácet plnou odměnu jen za první medaili, pokud by byla zlatá, činila by 2,4 milionu korun. Za další medaile pak měli paraolympionici v porovnání s olympioniky obdržet poloviční odměny.
Vláda potvrdila paralympionikům za medaile stejné odměny, jaké mají olympionici
„V případě, že paralympionici získají větší počet medailí, podmínky za druhou, třetí, čtvrtou a případnou další medaili budou naprosto srovnány,“ slíbil ministr na začátku února ve Sněmovně. Kvůli krácení čelil kritice opozičních poslanců.
Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo mají olympionici dostat 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu a za bronz 1,2 milionu Kč.
Peníze na dorovnání odměn chce Šťastný najít ve spolupráci s novým vedením Národní sportovní agentury mimo jiné úsporami v jejím rozpočtu. Jako příklad uvedl zrušení luxusního služebního bytu od diplomatického servisu pro předsedu agentury. Podle ministra v agenturním rozpočtu, který připravila bývalá vláda Petra Fialy (ODS), nebyla na odměny pro sportovce ani koruna.
V případě skupinových sportů budou odměny propočítávány podle koeficientů. Získá-li reprezentant na olympijských hrách více medailí, bude každá medaile oceněna zvlášť bez krácení. Paralympionici se na následných Hrách zatím mohli těšit na plnou finanční odměnu za svou nejcennější medaili.
Naopak za každou další medaili měli původně obdržet odměnu sníženou o 50 procent, proti čemuž se zdravotně postižení sportovci ohradili. Jedná se o stejné odměny jako za úspěchy na letních olympiádách v Paříži 2024 či v Tokiu 2021. Stejné sumy inkasovali i medailisté ze zimní olympiády 2022 v Pekingu.